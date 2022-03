Iliad, milioni di clienti saranno coinvolti in una novità della compagnia francese. Scopriamo subito di cosa si tratta per capire se e come la grande svolta influenzerà il mercato.

Il mercato non sarà più lo stesso se la rivoluzione in programma avverrà realmente. Iliad e WindTre sono in contatto e un’eventuale accordo coinvolgerà tutti i clienti.

Qualche tempo fa sono iniziate a circolare voci su un possibile accordo tra Iliad e WindTre, due delle più forti compagnie telefoniche del mercato italiano. Ai fatti, però, non si è mai arrivati, almeno fino ad ora. Le parole dell’amministratore delegato Iliad, Thomas Reynaud, lasciano intendere che i rapporti tra le compagnie sono in fase di modifica e di avvicinamento. Francia e Italia che si uniscono, due colossi del mercato insieme, cosa accadrebbe ai clienti e alle dirette concorrenti? Iniziamo con lo scoprire i programmi di Iliad e WindTre.

Iliad e WindTre, l’accordo c’è

Thomas Reynaud ha comunicato in una conference call i termini degli accordi presi tra la compagnia francese e quella italiana. L’amministratore delegato ha detto chiaramente come l’accordo di condivisione del network sia in fase di finalizzazione. Tale piano serve alla compagnia per rinforzare l’indipendenza a lungo termine.

L’obiettivo delle compagnie è di sostenere un progetto comune – un joint venture – per la condivisione degli investimenti del 5G nella nostra nazione. Tra i traguardi prefissati c’è anche quello di permettere l’arrivo della rete di nuova generazione nelle aree più remote della penisola.

Quali sono i termini dell’accordo

Secondo il joint venture, le compagnie creeranno 7 mila siti mobili per una copertura del 60% del territorio italiano. A confermare le intenzioni e le possibilità di portare a termine un progetto simile è stato proprio l’amministratore delegato di Iliad Thomas Reynaud. Le sue parole hanno fatto intendere come la compagnia francese abbia le risorse per finanziare il piano comune. Il fatturato del 2021 è stato di 802 milioni di euro con un incremento del 19% rispetto l’anno precedente.

Ad oggi i clienti della compagnia sono circa 8,5 milioni garantendo ad Iliad una copertura di mercato del 10%. Da pochi mesi, poi, è arrivata l’offerta delle Fibra ad affiancare le promozioni “per sempre” che invogliano tanti cittadini a passare a Iliad. Il futuro, dunque, si prospetta roseo e WindTre sarà il partner ideale per continuare ad eccellere.