Scopriamo qual è la migliore acqua da bere al mattino per attivare il metabolismo, favorire la diuresi e dimagrire senza troppi sforzi.

Una mente sana ha bisogno di un corpo in salute, attivo e carico di energia per affrontare la giornata. L’aiuto può venire da un rinfrescante bicchiere d’acqua con l’aggiunta di altri ingredienti.

Un’alimentazione sana e corretta è indispensabile per avere un corpo in salute, asciutto e forte. Una dieta equilibrata consente di ricevere tutto l’apporto necessario per accumulare l’energia indispensabile per affrontare ogni impegno della giornata. Tra casa, lavoro, scuola dei figli, attività fisica, le incombenze quotidiane potrebbero stressare e danneggiare la mente e il corpo. Per evitare che ciò accada occorre trovare la giusta armonia tra alimentazione e sport senza dimenticare l’importanza del bere acqua. L’acqua, infatti, è fondamentale sia per riattivare efficacemente il metabolismo che per mantenersi in linea.

L’acqua migliore per un corpo in salute

Per iniziare bene la giornata occorre sapere qual è l’acqua migliore da bere appena svegli, quella che oltre a dare energia toglie il senso di fame e restare in forma. I medici consigliano di bere almeno due litri di acqua al giorno. Una quantità che spesso si dimentica di assumere a causa dei molteplici impegni quotidiani. Invece, fare rifornimento di acqua è molto importante per la salute del proprio corpo così come è importante scegliere quella giusta per iniziare nel migliore dei modi la giornata.

L’acqua contiene magnesio, potassio, calcio e altre sostanze utili all’organismo. L’idratazione consente di eliminare le tossine in modo tale da purificare il corpo e aiuta a digerire. Per far aumentare la voglia di bere è possibile unire all’acqua altri ingredienti salutari e capaci di donare un delizioso retrogusto alla bevanda. Un esempio è il limone, giusto qualche goccia per dare il giusto tocco di freschezza.

La ricetta del benessere al mattino

Per accelerare il metabolismo, favorire la diuresi e mantenere il corpo snello è possibile preparare una bevanda fresca e salutare. Gli ingredienti da avere in casa sono solamente tre ossia l’acqua, i semi di chia e il limone. I semi di chia contengono fibre che aiutano l’intestino a svolgere regolarmente la propria funzione. Non hanno un sapore particolare ma influenzano positivamente il metabolismo. Il limone, invece, è importante per l’azione antiossidante svolta. E’ ricco di vitamina C e di potassio, sostanze che danno energia al corpo.

Per preparare la bevanda occorre misurare 500 ml di acqua, due cucchiaini di semi di chia e preparare un limone. In aggiunta è possibile usare del miele, ottimo antinfiammatorio. I semi di chia vanno lasciati in ammollo in 100 ml di acqua per l’intera notte. Il mattino seguente si noterà nel bicchiere una sostanza gelatinosa a cui occorrerà aggiungere i restanti 400 ml di acqua, il succo di limone e il miele.