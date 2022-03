Qual è il migliore supermercato dal risparmio garantito in questo periodo di aumenti? Cerchiamo di capire dove fare la spesa per tutelare il proprio denaro.

I prodotti alimentari hanno raggiunto prezzi elevati a causa della guerra in Ucraina. In un’ottica di risparmio occorre conoscere il supermercato che propone i costi più convenienti.

Pasta, pane, frutta e verdura, i rincari non hanno risparmiato alcun prodotto alimentare. Fare la spesa è un’impresa che esige sapiente gestione degli acquisti e ricerca accurata della convenienza. Per risparmiare occorre seguire diversi accorgimenti come stilare una lista dei prodotti da acquistare e buttarsi alle spalle tutte le abitudini. Siamo portati, infatti, a recarci sempre allo stesso supermercato e ad acquistare gli stessi prodotti. Ricercando la convenienza, tale atteggiamento è sbagliato perché non garantisce il massimo risparmio sulla spesa. Per tutelare realmente i propri soldi occorre cercare ogni volta le promozioni più interessanti e, di conseguenza, optare per negozi differenti. Scopriamo, dunque, qual è il supermercato migliore in questo periodo.

Supermercato con miglior risparmio

Gli aumenti che stiamo vivendo stanno colpendo ogni prodotto alimentare. La verdura fresca è aumentata del 17%, la pasta del 12%, l’olio di girasole del 19% e le bevande del 4,6%. Rincari anche per la farina, il pesce, la carne e la frutta secca. Da questo contesto si evince come sia necessario cercare la convenienza e il miglior supermercato che assicura un risparmio. Altroconsumo ha, al riguardo, condotto un’indagine che ha coinvolto 1.148 attività e 1,6 milioni di prezzi in settanta città differenti.

La graduatoria finale vede al primo posto l’Esselunga Store, al secondo posto Esselunga a pari merito con Carrefour Market. La classifica continua con Carrefour, Spazio Conad, Pam a pari punti con Eurospar e Ipercoop. Seguono Coop, Interspar, Conad, Conad Superstore, Famila e Famila Superstore.

Come ricercare la convenienza

Per cercare la convenienza è consigliabile sfogliare i volantini dei diversi store della propria città. Non occorre necessariamente ricercare quelli cartacei. I supermercati, infatti, consentono di consultare telematicamente le offerte accedendo ai portali ufficiali. In questo modo si confronteranno i prezzi in modo tale da individuare la via del risparmio. Nel frattempo si potranno, poi, visualizzare le promozioni valide solo sulla spesa online. Ci potrebbero essere delle interessanti sorprese da conoscere per garantirsi un ulteriore risparmio. Allo stesso modo, è bene sapere che esistono delle applicazioni da scaricare sullo smartphone che permettono di controllare le offerte attive. Tra le migliori app citiamo Dove Conviene, Promoqui e Tiendeo.