Quanto guadagna chi vince L’Isola dei Famosi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tra i reality più seguiti e apprezzati, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il montepremi finale de L’Isola dei famosi.

Lunedì 21 marzo 2022 prende ufficialmente il via la nuova edizione de L’Isola dei famosi, con molti volti noti del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco. Al timone del programma la conduttrice Ilary Blasi, con al suo fianco, in veste di opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Alvin, invece, ricoprirà il ruolo di inviato dall’Honduras.

Un cast in grado di attirare inevitabilmente l’interesse del pubblico, con molti che sono curiosi di sapere a quanto ammontino i compensi dei vari concorrenti del reality, ma soprattutto l’importo del montepremi finale de L’Isola dei famosi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

L’Isola dei famosi 2022, quanto guadagna chi vince? Ecco le informazioni disponibili

Manca poco alla prima puntata dell’edizione 2022 de L’Isola dei famosi, con al timone Ilary Blasi. Una puntata particolarmente attesa, con molti curiosi di sapere, ad esempio, quanto guadagnino i concorrenti in gara. Ebbene, come spesso accade quando si tratta di programmi televisivi, non sono disponibili informazioni certe in merito.

I cachet dovrebbero essere in linea con quelli delle altre trasmissioni della rete, con i compensi che variano in base ai giorni di permanenza sull’Isola. Non tutti, inoltre, percepiscono gli stessi guadagni. Quest’ultimi, infatti, differiscono a seconda della popolarità del vip. Questo vuol dire che più un concorrente è famoso, maggiore sarà il compenso.

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sempre sul web, comunque, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi portino a casa un cachet con un importo minimo che va dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Ai compensi settimanali, inoltre, bisogna ovviamente aggiungere il montepremi finale che si porta a casa il vincitore del programma.

Soffermandosi sul montepremi, quindi, interesserà sapere che ha un valore pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni dei concorrenti del noto reality di Canale 5.