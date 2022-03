Vincere non è certo facile anzi. A volte il destino sceglie per noi una vita assolutamente d’eccezione. Il caso ha sorpreso tutti.

Il Lotto regala gioia e soddisfazioni in un momento molto delicato per il nostro paese e per l’Europa intera. La crisi innescata in primo luogo dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina sembra ad oggi senza fine. Non si vedono spiragli almeno al momento. Ogni cosa in commercio ha subito aumenti spregiudicati e spesso sconsiderati, dai beni si prima necessità ai servizi, fino al carburante arrivato a cifre in alcuni casi assolutamente preoccupanti. Ci troviamo di fronte ad una situazione forse mai vissuta prima d’ora.

Il gioco è sempre nel mirino degli italiani e non solo. Attraverso di esso si provano a mettere da parte i dubbi le insicurezze e tutto ciò che di negativo può riguardare in un dato momento la vita di una persona. L’idea, la possibilità di vincere all’improvviso una somma consistente di denaro è certo allettante. Tutti insomma vogliono provarci, perchè in effetti non si sa mai cosa possa o meno accadere. La speranza di risolvere tutto, ogni problema ogni difficoltà grazie ad una giocata vincente è il sogno nascosto di milioni e milioni di persone.

Vincere è di certo una delle cose più belle in assoluto, almeno a sentire qualcuno che ha vissuto una simile esperienza. Risolvere da un momento all’altro tutte le problematiche che magari ci si porta dietro da anni non è certo qualcosa di spiacevole, anzi, probabilmente a volte davvero il massimo. Superenalotto, Lotto, Gratta e vinci, le storie degli italiani e non solo si incrociano spesso con certi concorsi. La fortuna sfidata e spesso dalla parte dei giocatori fa in modo che la speranza sia sempre attiva, sempre vigile sulle situazioni di maggiore difficoltà.

Lotto, cinque volte vincente la giocata da sogno: a Bovezzo il premio complessivo è di 112.500 euro.

Nel bresciano, precisamene a Bovezzo, Valtrompia la giocata da favola ha fatto subito parlare di momento magico per la piccola località. Qualcosa che forse non si era mai vista. La stessa giocata cinque volte vincente. La ruota di Palermo con i suoi tre numeri estratti 7-31-49 ha fatto letteralmente andare in estasi il fortunato giocatore, o i fortunati giocatori. 5 terni indovinati, ognuno da ben 22.500 euro. Il totale come anticipato è da sogno, ben 112mila euro, una vincita davvero incredibile in un momento di profondo disagio sociale.

Questi i risultati complessivi dell’ultima estrazione, quelli che hanno di fatto scaturire la fantastica affermazione bresciana:

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr. Bari 10 17 28 19 87 Cagliari 75 26 52 22 20 Firenze 66 7 45 59 17 Genova 85 4 41 36 78 Milano 61 55 9 56 49 Napoli 41 68 10 27 54 Palermo 83 49 7 31 10 Roma 56 66 40 23 47 Torino 35 79 49 51 66 Venezia 48 1 37 16 86 Nazionale 49 79 22 3 30

L’attenzione degli italiani è chiaramente anche rivolta alle sorti del Superenalotto, con il jackpot che ha ormai superato abbondantemente i 150milioni di euro e che al momento rappresenta senza ombra di dubbio il sogno proibito di tutti i giocatori italiani. L’ultimo “sei” a maggio, a Montappone nelle Marche, da ben 156 milioni resta l’ultima giocata da sogno registrata in Italia. E’ tempo di nuovi bottini, di nuove vincite, di continuare a sognare e mettere da parte ansie e preoccupazioni.