Occhio alle caratteristiche dell’olio di oliva. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo qual è il migliore da acquistare al supermercato.

Altroconsumo ha di recente stilato una classifica inerente il miglior olio di oliva disponibile in commercio. Ecco di quale si tratta.

La cucina italiana è amata e famosa in tutto il mondo. A partire dalla pizza passando per la pasta, fino ad arrivare ai vari prodotti alimentari tipici locali sono davvero tante le prelibatezze del nostro Paese in grado di soddisfare i palati sia dei più grandi che dei piccini. Diversi, in effetti, sono i prodotti messi in vendita nei supermercati, in grado di attirare la nostra attenzione.

All’apparenza in molti sembrano identici, ma nella realtà dei fatti non è così. Vari sono gli aspetti da dover prendere in considerazione, come ad esempio il prezzo, ma soprattutto la qualità. Ad offrirci un valido aiuto in tal senso giungono gli esperti del settore, che hanno di recente reso noto quale sia, a loro avviso, il miglior olio di oliva disponibile in commercio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Olio di oliva, qual è il migliore da acquistare: la classifica di Altroconsumo

Come già detto, tutte le volte in cui acquistiamo un prodotto alimentare è bene prestare la massima attenzione alle relative caratteristiche. A tal proposito, già qualche tempo fa abbiamo visto assieme la classifica delle migliori marche di tonno in scatola secondo Altroconsumo. Oggi, invece, ci soffermeremo sull’olio di oliva.

Tra i prodotti più apprezzati e consumati in Italia, sempre Altroconsumo, così come riportato da Blowingpost.it, ha stilato una classifica riguardante il miglior olio di oliva disponibile in commercio. Varie le qualità e marche a nostra disposizione, ognuno dei quali presenta delle particolari caratteristiche.

Entrando nei dettagli interesserà innanzitutto sapere che tutti i prodotti italiani presi in esame risultano conformi alla legge e soprattutto di buona qualità. Ma qual è il migliore in assoluto? Ebbene, in base a questa speciale classifica, ad aggiudicarsi il primo posto troviamo l’olio Monini Bios. A seguire l’Olio Clemente, mentre sull’ultimo scalino del podio l’olio Carapelli Bio.

A seguire al quarto posto si piazza il Podere del Conte distribuito da Eurospin, mentre al quinto Carapelli “Il frantoio”. Al sesto posto troviamo Santis 100% italiano, a seguire De Santis classico, Conad 100% Natura bio e l’olio De Cecco classico. A chiudere la top ten inerente i migliori oli di oliva troviamo Carapelli Oro Verde.