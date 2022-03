Noto artista italiano e marito di Chiara Ferragni, Fedez ha di recente annunciato di avere un problema di salute e che dovrà sottoporsi ad un percorso di cure.

Tra gli artisti italiani più conosciuti e apprezzati, Fedez è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Marito di Chiara Ferragni, i due sono molto seguiti sui social, dove vantano tantissimi follower.

Protagonisti di molti progetti e collaborazioni di successo, proprio attraverso i social Fedez ha di recente annunciato che i medici hanno scoperto un problema di salute e per questo motivo dovrà sottoporsi ad un percorso di cure.

Fedez sta male: le dichiarazioni dell’artista

Molto seguito sui social, dove vanta tantissimi follower, Fedez ha annunciato attraverso una sere di stories su Instagram di doversi sottoporre ad un percorso di cure. In particolare ha dichiarato: “Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante che dovrà fare. Faccio questo video un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose“.

Per poi aggiungere: “Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. Mi sento di raccontare in futuro questa mia nuova avventura. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona che non è circondata da tanti affetti come sono io, riesco a conferire un senso a questa parentesi della mia vita. Cosa che a tratti non riesco a dare”.

Fedez, che cos’è la demielinizzazione: le informazioni disponibili

Il noto artista non ha specificato di quale problema di salute si tratti, sottolineando che la diagnosi è arrivata con tempismo, permettendo così di intervenire al più presto. Parole, quelle di Fedez, che non sono passate di certo inosservate e che hanno portato alla mente di molti quanto rivelato tre anni fa dallo stesso artista nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione “La Confessione” con al timone Peter Gomez sul canale Nove.

Per l’occasione aveva raccontato: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla“. Il dottor Paolo Maria Rossini, responsabile dell’area neuroscienze dell’Irccs San Raffaele di Roma, così come riporta Il Messaggero, aveva spiegato all’epoca in cosa consiste demielinizzazione:

“I neuroni hanno un nucleo e poi dei prolungamenti. Uno di questi, il più importante, si chiama assone: sta in contatto con tutti gli altri neuroni, ed è circondato da una guaina mielinica, che può essere aggredita e distrutta”. Per poi aggiungere: “Quando accade, i neuroni colpiti perdono le loro funzioni. Nella sclerosi multipla, alcuni anticorpi “cattivi” aggrediscono la guaina mielinica e la distruggono in alcune zone”.

Fedez, che cos’è la demielinizzazione e quanto costa curarla

Non è dato sapere se il problema di salute di cui è affetto Fedez riguardi questa patologia, con lo stesso cantante che ha fatto sapere che racconterà in futuro la sua storia, in modo tale da poter dare anche conforto a coloro che si ritrovano a vivere un percorso simile.

Soffermandosi sulla demielinizzazione, come già detto, in alcuni casi, può far sviluppare la sclerosi multipla. Al momento, purtroppo, non vi è una vera e propria cura per la demielinizzazione, con i medici che ricorrono spesso a terapie a breve termine volte a trattare gli attacchi e le riacutizzazioni.

Particolarmente alti, inoltre, sono i costi che deve sostenere un paziente affetto da patologie di questo tipo. In base ad uno studio condotto qualche tempo fa da Kobelt et al., così come si evince dal sito della Fondazione Merck Seronoda il costo annuo di un paziente affetto da sclerosi multipla è pari mediamente a 39 mila euro annui. Costi che in alcuni casi possono risultare ancora più elevati.