Tessera sanitaria, il duplicato del documento è richiedibile con una videochiamata. Scopriamo i passaggi della procedura per portare velocemente a termine l’operazione.

Una semplice videochiamata per richiedere ed ottenere il duplicato della propria tessera sanitaria. Un’interessante possibilità tutta da conoscere.

I servizi online agevolano notevolmente la vita delle persone. Nessuna fila, la possibilità di effettuare l’operazione desiderata da casa oppure dal luogo di lavoro o sul treno, mentre si è di ritorno verso la propria abitazione e si ha del tempo libero. Raggiungere con pochi click un obiettivo che fino a qualche anno fa avrebbe richiesto ore spese ad arrabbiarsi e attendere è un sogno realizzabile in tanti casi. L’INPS, l’Agenzia delle Entrate, i Comuni, ogni ente ha un proprio sito web a cui accedere per sbrigare numerose pratiche telematicamente. Avreste mai pensato di richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una videochiamata?

Tessera sanitaria, come richiedere il duplicato con una videochiamata

Il primo passo per ottenere il duplicato della tessera sanitaria è collegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate per poi trovare ed accedere alla sezione “Contatti e Assistenza” presente in alto a destra della schermata. Successivamente sarà necessario selezionare la voce “Prenota la videochiamata” per accedere ad una nuova schermata in cui sarà possibile confermare la scelta e cliccare sulla dicitura “Prenota”. A questo punto, il passo seguente sarà quello di confermare l’appuntamento con un operatore dell’Agenzia delle Entrate selezionando prima “Prenotazione” e poi “Accedi”.

Verrà chiesto di indicare, poi, se la richiesta dell’intervento riguarda la propria tessera sanitaria oppure quella di una terza persona. Quest’ultimo caso comporta la necessità di presentazione di una delega da parte del delegante con copia dei dati dei documenti di entrambi (delegato e delegante).

L’iter continua con i successivi step

La procedura continua con la visualizzazione della sezione relativa a tutti i servizi messi a disposizione del cittadino. Registrazione atti, comunicazioni di irregolarità nelle cartelle, 730 precompilato, richiesta di certificati e la videochiamata. Questa è la sezione di nostro interesse che si dovrà selezionare per indicare il motivo della richiesta. Bisognerà cliccare sulla terza opzione “Videochiamata Codice Fiscale e Tessera Sanitaria” e comunicare il luogo dell’ufficio competente di pertinenza territoriale.

Si procederà, così, con la scelta della data e dell’orario della videochiamata e con seguente inserimento dei dati personali. Un rapido controllo delle informazioni, la conferma dell’appuntamento e l’iter sarà concluso. Presentandosi il giorno e l’ora indicati si potrà avanzare richiesta del duplicato della Tessera Sanitaria.