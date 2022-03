Le promozioni di CoopVoce stanno avendo una grande risonanza visti i prezzi abbordabili e i contenuti offerti. Il dettaglio del rapporto qualità-prezzo

Tra le realtà minori è una di quelle che in questa fase sta vivendo un periodo di maggior riscontro, tanto da ritagliarsi una buona fetta di mercato.

La telefonia è un settore piuttosto strano, dove il cliente ormai può cambiare gestore da un momento all’altro. Il fattore che spinge le persone verso una compagnia piuttosto che un’altra è naturalmente il prezzo, ma un ruolo determinante lo gioca anche il traffico Internet.

Tra i vari operatori sta emergendo in questa fase CoopVoce, che con le sue offerte sta richiamando le attenzioni del pubblico. Non resta che scoprire i dettagli in termini tecnici ed economici della gamma di promozioni varate dalla suddetta azienda.

CoopVoce: le offerte disponibili e i relativi prezzi

Al momento ci sono ben tre offerte della linea Evolution che arriva fino a 100 Giga e comprende anche altri contenuti a prezzi decisamente vantaggiosi. Basta pagare un corrispettivo mensile decisamente contenuto per poter godere di una di queste offerte (disponibili sul sito ufficiale di CoopVoce).

Nello specifico, ecco quali sono:

EVO 30

50 Giga di traffico dati in 4G con 1000 SMS e minuti di chiamate illimitate verso altri gestori italiani. Il tutto a soli 6.90 euro.

EVO 100

Stesso discorso di cui sopra per quanto riguarda chiamate e messaggi. Disponibili però 100 Giga di connessione in 4G. Il prezzo è di 8,90 euro al mese per sempre.

EVO Voce&SMS

Minuti illimitati e 1000 sms verso operatori italiani a 4,50 euro al mese. Non è previsto nessun pacchetto inerente la connessione, che però al giorno d’oggi è di fondamentale importanza.

Risulta piuttosto difficile che qualcuno possa acquistare un pacchetto senza poter navigare in rete o poter avere la possibilità di chattare con amici, colleghi e parenti in qualsiasi momento.

Internet è praticamente tutto. Non è da escludere però che magari famiglie con figli ancora piccoli per avere tra le mani certi strumenti e anziani che non hanno chissà quale interesse per certe tipologie di tecnologie, possano optare per una soluzione di questo tipo. D’altronde da un punto di vista economico può convenire.