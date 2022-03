Importanti novità in arrivo per pensionati e lavoratori, con molti prodotti che potrebbero avere nel breve periodo un prezzo bloccato.

Attenti ai prezzi dei prodotti che, in seguito allo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia, potrebbero essere bloccati.

A partire dal Covid, passando per il generale e preoccupante aumento dei prezzi, fino ad arriva al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, sono tanti purtroppo i fattori che incidono negativamente sui bilanci famigliari. Sempre più persone riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a sostenere le varie spese.

Proprio in tale contesto storico particolarmente difficile, si fa sempre più largo l’ipotesi che a breve pensionati e lavoratori possano fare i conti con delle importanti novità. Ovvero che per molti prodotti venga applicato nel breve periodo un prezzo bloccato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Pensionati e lavoratori, ecco i prodotti che potrebbero avere un prezzo bloccato: cosa c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere come continui a crescere il timore di dover fare i conti con le conseguenze che porterà con sé il conflitto tra Russia e Ucraina. Una drammatica situazione, le cui ripercussioni, anche economiche, rischiano di risultare molto pesanti, tanto da mettere i nostri risparmi a rischio.

Ebbene, proprio in tale contesto non si esclude la possibilità, come già detto, che per molti prodotti venga applicato nel breve periodo un prezzo bloccato. Questo al fine di poter garantire a tutti la possibilità di poter accedere ai vari beni. Tra questi si annoverano tutti quei prodotti il cui prezzo rischia di aumentare proprio in seguito alla scarsità di molte materie prime alimentari.

Entrando nei dettagli, tra i prodotti il cui prezzo potrebbe essere bloccato si annovera la pasta. Ma non solo, anche il pane e l’olio di semi di girasole. Proprio quest’ultimi si presentano, appunto, come alcuni di quei prodotti per cui il prezzo potrebbe essere bloccato. Sempre tra le ipotesi in ballo, nel caso in cui dovesse continuare la guerra tra Russia e Ucraina, si annovera anche il razionamento del gas a partire dal prossimo autunno.

Al momento, comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di ipotesi e ancora nulla è stato deciso in tal senso. Allo stesso tempo, come è facile intuire, si tratta di una situazione drammatica che non può passare di certo inosservata e per cui iniziano a temere le possibili ripercussioni, sia dal punto di vista economico che sociale.