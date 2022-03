Occhio agli effetti devastanti della guerra sui conti corrente. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Prosegue purtroppo la guerra tra Russia e Ucraina e si temono le ripercussioni che tale drammatica situazione avrà anche dal punto di vista economico.

Sempre più persone, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nella gestione del bilancio famigliare. A partire dall’impatto del Covid che condiziona la nostra vita da ormai due anni a questa parte, fino ad arrivare al preoccupante aumento dei prezzi, in effetti, sono diversi purtroppo i fattori che finiscono per pesare sulle nostre tasche.

Se tutto questo non bastasse, a destare particolare preoccupazione sono le conseguenze che porterà con sé il conflitto tra Russia e Ucraina. Una drammatica situazione, le cui ripercussioni, anche economiche, rischiano di risultare molto pesanti, tanto da mettere i nostri risparmi a rischio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Conto corrente, attenzione, risparmi a rischio: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come la guerra tra Ucraina e Russia stia già portando con sé i primi effetti negativi anche sulle scorte alimentari. Se tutto questo non bastasse, si iniziano a temere anche le ripercussioni dal punto di vista economico, con i nostri risparmi che sono a rischio.

Questo in quanto il preoccupante aumento dei prezzi e del costo della vita finiscono per ridurre il nostro potere d’acquisto. Ne consegue, quindi, che pur avendo un determinato importo sul conto corrente, in realtà si risulta economicamente più poveri. L’inflazione, infatti, può avere degli effetti particolarmente pesanti sui nostri risparmi.

Se tutto questo non bastasse, in base a quanto stimato da alcuni analisti, non si esclude la possibilità che l’inflazione possa arrivare a quota 10%. Un dato che non può passare di certo inosservato, soprattutto considerando il notevole impatto che uno scenario del genere potrebbe avere sull’economia.

Questo in quanto ci ritroveremmo, appunto, a dover dire addio al 10% dei nostri risparmi. Al momento comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di stime. Non è dato sapere, infatti, quale sarà effettivamente l’impatto negativo sull’economia, con le prospettive che non sono comunque delle più rosee.