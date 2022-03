Uno dei migliori attori degli ultimi anni, tra i contemporanei uno dei più stimati. Tra pellicole di successo e grandi ruoli.

Gli ultimi anni sul set di Pierfrancesco Favino ne hanno letteralmente esaltato i tratti. Il profilo di un attore assolutamente fuori dagli schemi, capace di interpretare qualsiasi personaggio in qualsiasi contesto e sotto qualsiasi forma di impronta artistica. L’attore che tutti i registi vorrebbero dirigere e plasmare a seconda della propria intuizione stilistica. Tra premi, applausi, cinema e teatro, Favino ha conquista il podio, questo è certo tra gli artisti della sua generazione.

Pierfrancesco Favino : chi è, altezza, carriera

Nome: Pierfrancesco Favino

Altezza: 180 cm

Peso: 80 kg

Data di nascita: 24 agosto 1969

Luogo di nascita: Roma

Pierfrancesco Favino nasce a Roma il 24 agosto del 1969 da genitori pugliesi. La sua passione per il cinema è forte e decisa sin dalla tenera età. Ama recitare, ama confrontarsi con personaggi che vivono al di fuori della sua quotidianità, ama tutto ciò che in un certo senso può portarlo più in la con la mente e con i sensi. La frequentazione dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico affinerà i suoi acerbi intenti artistici.

Dopo il percorso ini accademia per Favino iniziano le prime esperienze televisive, oltre che teatrali. Tra cinema e tv le sue prime apparizioni vanno ricercate i “Pugili” di Lino Capolicchio del 1995, “Il principe Homburg” di Marco Bellocchio del 1997, “In barca a vela contromano” di Stefano Reali del 1997 e “Dolce far niente” di Nae Caranfil del 1998. Da questo punto in poi, la sua carriera è ormai lanciata verso la piena affermazione umana ed artistica.

Pierfrancesco Favino: vita privata, figli, moglie

Pierfrancesco Favino è legato dal 2003 all’attrice Anna Ferzetti. Conosciutisi ad una festa di amici in comune, i due hanno una differenza di età di ben 13 anni. La coppia ha due figlie, Greta e Lea. I due hanno vissuto per molto tempo nello stesso condominio ma in appartamenti separati. La grande missione è la coppia in se, ha dichiarato di recente proprio Favino, fare dei figli, costruire una famiglia, la missione più difficile ed importante è questa.

Pierfrancesco Favino: quanto guadagna e patrimonio

Secondo le indiscrezioni riportate da numerosi settimanali, Pierfrancesco Favino sarebbe, oggi, uno degli attori più pagati del nostro cinema, se non il più pagato. Recenti notizie parlano di un cachet che si aggira sui 300mila euro a film. Una cifra enorme, giustificata però dal successo assoluto di pubblico e critica che tutti i suoi ultimi film hanno ricevuto. Un attore assolutamente fantastico che piace al pubblico, cosi come ai registi ed ai produttori.

Pierfrancesco Favino: Instagram e Twitter

L’attore romano è molto attivo sui social network, su tutti Instagram. E’ possibile trovare sulla sua pagina, infatti, numerosi scatti di quelle che sono le sue giornate tra set, premiazioni ed attimi in famiglia.