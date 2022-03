Ci sono ancora pochi distributori dove la benzina con costa in maniera spropositata, capiamo dove andare a farla.

Siamo giunti ad un momento in cui fare benzina è diventato praticamente un lusso. Con tanto di meme su internet ad accompagnare il periodo, tutti un giorno, ricorderanno il momento che stiamo attraversando, con la benzina che costa di media 2.20 al litro, e attenzione: c’è anche dove è salita a 2.60.

Ovviamente, c’è chi preferisce e soprattutto può, attendere. Ma per chi ha il lavoro lontano da casa, non c’è tantissimo da fare per risolvere questa situazione così critica. Noi ci siamo già chiesti, quanto guadagni un distributore di benzina. Ora invece, anche un po’ egoisticamente, viene da chiedere se ci siano dei distributori in Italia, dove riusciamo a pagare di meno.

In queste città la benzina costa meno

Ebbene, visto che esiste una app per tutto, alcuni hanno pensato di creare un’app anche per indicare il distributore più vicino, dove pagare meno. E ne esistono anche parecchie. Sicuramente è questo, il momento dove stanno andando per la maggiore. Ora che anche il diesel è diventato clamorosamente alto, gli automobilisti cercano soluzione in tutto, anche in delle app, appunto. Fortunato quindi, chi non è così lontano dal distributore meno caro della sua città, così dovrà anche fare meno chilometri. Vediamo dove sono.

Se si abita a Roma, c’è il distributore su via Cristoforo colombo che mette benzina a 2.039 euro al litro. Seguita, da un punto IP, quello di via Valente Luca, la troviamo anche a 2.014 euro al litro. Di questi tempi è un regalo, già costa di più a Milano, ma ecco tre punti dove si può fare rifornimento: Q8 Easy, al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, prezzo benzina e diesel a 2.219 euro a litro; No logo, a via Cassinis, dove abbiamo benzina a 2.169 euro a litro e gasolio a 2.269 euro a litro; No logo, a viale E. Forlanini 73/A, con un prezzo benzina a 2.149 euro a litro e gasolio a 2.299 euro a litro.

A Napoli invece, conviene la Tamoil di via S. Alessandro, prezzo benzina a 2.016 euro a litro. Poi c’è Catania, con i 2.134 euro a litro di media, ad essere forse la città più conveniente di tutte; mentre in Liguria abbiamo due punti dove per adesso la benzina è davvero convenientissima: la Esso di Arenzano, con un prezzo benzina di 2.060 euro a litro e la Q8, a San Fruttuoso, dove riusciamo a farla a 2.079 euro al litro.