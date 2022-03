Il Canone Rai deve essere corrisposto anche per il possesso di un vecchio televisore non più utilizzato? Scopriamo quali sono le direttive.

L’abbonamento alla RAI prevede il pagamento di un canone fisso per il possesso di apparecchi audio-televisivi. Poche eccezioni confermano la regola e non vi rientrano le vecchie Tv.

I cittadini che possiedono un televisore devono pagare l’abbonamento ai canali RAI. Attualmente l’importo viene addizionato alla bolletta della luce ma probabilmente con l’anno nuovo si assisterà ad un ritorno al passato con la separazione delle due somme. Di questi tempi, con i rincari alle stelle e il pericolo di una guerra dietro l’angolo, trovare in bolletta anche i 9 euro del canone Rai non è proprio una piacevole sorpresa. Eppure il pagamento deve essere corrisposto a meno che non si rientri tra gli esenti. E l’obbligo vale per tutti coloro che possiedono un televisore, anche se vecchio e inutilizzato.

Canone Rai, si paga anche con una tv inutilizzata

Il possesso di un televisore in grado di ricevere i canali del digitale terrestre – ricordiamo che oggi è previsto un importante switch – o del satellite comporta il pagamento del Canone Rai. Non importa se l’apparecchio non è collegato all’antenna o se è chiuso nel ripostiglio da anni. L’importo di 90 euro all’anno deve essere corrisposto perché è una tassa di possesso.

Per evitare di pagare il canone occorrerà dimostrare che la tv non è funzionante e che non si possiedo altri apparecchi. A tal fine è necessario che il cittadino invii all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Solamente chi ha proceduto in tal senso entro il 31 gennaio 2022 potrà ricevere l’esenzione per tutto l’anno corrente. Superando il giorno ultimo, invece, ma inoltrando l’istanza entro il 30 giugno 2022 si potrà usufruire dell’esenzione per il secondo semestre dell’anno.

Chi è esente dal pagamento

Il possesso di un televisore funzionante anche se non utilizzato obbliga al pagamento del Canone Rai. Detto questo, occorre conoscere gli altri casi per cui è prevista l’esenzione. Sono esonerati tutti i cittadini con età superiore ai 75 anni e con reddito annuale inferiore agli 8 mila euro, i militari delle Forze Armate – ospedali militari, case del soldato, sale convegni – e i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, gli agenti diplomatici e consolari dei Paesi che prevedono lo stesso trattamento e i rivenditori e i negozi di riparazione dei televisori.

Naturalmente è esente chi non possiede una Tv mentre non è prevista alcuna agevolazione per i titolari di Legge 104.