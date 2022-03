Apriamo il sipario sulle agevolazioni per over 60 previste dal Governo. Un elenco di esenzioni e opportunità connesse all’ISEE.

I cittadini con più di 60 anni possono avere accesso a diverse prestazioni personalizzate proprio con riferimento all’età e all’ISEE. Scopriamo quali sono.

Il Governo eroga agevolazioni e bonus il cui accesso è collegato a diverse variabili. Alcune misure sono dedicate alle fasce economicamente più deboli della popolazione, altre prestazioni si rivolgono alle persone disabili, altre ancora alle famiglie con figli oppure ai lavoratori. Ogni agevolazione prevede dei requisiti di accesso di diverso tipo; età, reddito e composizione del nucleo familiare sono alcune delle variabili che determinano le opportunità di cui approfittare. Tra le tante misure ci sono, poi, le esenzioni dai pagamenti. In Italia sono attive esenzioni per il ticket sanitario, quelle per i trasporti e quelle per le visite ai musei. Tutte fanno riferimento all’età del beneficiario e all’ISEE.

Agevolazioni over 60, le esenzioni di cui approfittare

Diversi incentivi possono essere richiesti esclusivamente da persone sopra i 60 anni con ISEE inferiore a un determinato limite che varia a seconda della prestazione. Questa affermazione porta subito alla necessità di aver aggiornato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per non perdere alcuna importante occasione di risparmio.

Una prima importante esenzione da conoscere fa riferimento ai trasporti. In diversi comuni italiani è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta se si hanno più di 60 anni (in alcuni casi il limite è alzato a 65 anni). I requisiti richiesti sono differenti da Comune a Comune e per conoscerli è indispensabile accedere ai portali degli enti locali. Nei trasporti rientrano sia autobus e metro che i treni. Trenitalia, ad esempio, prevede sconti fino al 60% per i viaggiatori con più di 60 anni.

La lista continua

Un’agevolazione molto importante è la carta acquisti dedicata ai cittadini con più di 65 anni con un reddito familiare basso. La misura prevede l’erogazione di 40 euro al mese (con una ricarica ogni due mesi di 80 euro) con cui è possibile effettuare acquisti di beni di prima necessità.

I cittadini con più di 65 anni, poi, possono approfittare anche delle agevolazioni nel settore cultura. Il Governo si è impegnato perché fosse consentito agli over 65 entrare nei cinema, nei teatri e nei musei a tariffe ridotte. In alcuni casi è permessa anche l’entrata gratuita. Per sapere il tipo di scontistica o agevolazione applicata nel museo o nel luogo culturale di destinazione basterà accedere al portale di riferimento ed entrare nella sezione dedicata ai biglietti.

Altre agevolazioni per gli over 60

L‘esenzione del ticket sanitario è prevista per i cittadini con più di 65 anni e ISEE inferiore a 36.151,98 euro e con più di 60 anni e ISEE non superiore a 8.263,31 euro. In questo modo si potrà risparmiare sull’acquisto di farmaci e sulle visite mediche. Non dimentichiamo, poi, l’agevolazione per gli over 70 con riferimento al pagamento di un’imposta ridotta per il pagamento di bollettini postali ossia di 0,70 euro invece di 1,30 euro.

Si aggiungono alla lista l’esenzione dal pagamento del Canone Rai per gli over 75 con reddito inferiore a 8 mila euro e la possibilità di ottenere la pensione di cittadinanza per gli over 65 rispettando specifiche condizioni patrimoniali e reddituali.