Occhio alle novità! Ecco chi può richiedere il bonus bollette 2022 e dare così un taglio ai costi di luce e gas.

Ottenere uno sconto sulle bollette di luce e gas e contrastare così i rincari dell’ultimo periodo è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

A partire dai social, passando per il riscaldamento, fino ad arrivare ai vari elettrodomestici presenti nelle nostre abitazioni, non si può negare come tutti quanti siamo ormai dipendenti dall’energia. Proprio quest’ultima, d’altronde, ci consente di utilizzare i vari dispositivi, come ad esempio smartphone, lavatrici oppure il forno.

Proprio il consumo di energia va a determinare l’importo delle bollette da pagare, con quest’ultime che finiscono per gravare ulteriormente sul bilancio delle famiglie per via dei preoccupanti rincari. Ebbene, in tale ambito interesserà sapere che dare un taglio ai costi di luce e gas è possibile grazie al bonus bollette 2022. Ma chi ne ha diritto e soprattutto come farne richiesta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Bonus bollette 2022, chi può dare un taglio ai costi di luce e gas: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come desta particolare preoccupazione l’allarme sociale che è scattato nelle ultime settimane, riguardante il rischio povertà energetica, con molti anziani che si ritrovano senza acqua e luce. Proprio soffermandosi sulle bollette, interesserà sapere che è possibile dare un taglio ai costi di luce e gas grazie al bonus bollette 2022.

Entrando nei dettagli è bene ricordare che tale bonus dipende dall’Isee ed è destinato alle famiglie che rientrano in una delle seguenti categorie:

nuclei famigliari composti da massimo tre membri e reddito inferiore a 8265 euro all’anno;

famiglie con quattro membri o più e reddito inferiore a 20 mila euro all’anno;

beneficiari del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza;

malati gravi che utilizzano apparecchiature salvavita, a prescindere dal reddito.

Per quanto riguarda il bonus gas, inoltre, oltre alla composizione del nucleo famigliare viene presa in considerazione anche la zona climatica e la categoria d’uso.

Bonus bollette 2022, chi può dare un taglio ai costi di luce e gas: a quanto ammonta lo sconto

Entrando nei dettagli interesserà sapere che l’importo dello sconto per quanto riguarda il bonus bollette per l’energia elettrica è pari a:

128 euro per nuclei famigliari con uno o due membri;

151 euro per nuclei famigliari fino a quattro membri;

177 euro in presenza di nuclei famigliari con più di quattro componenti.

Per quanto riguarda il bonus sulle bollette del gas, invece, gli importi da dover prendere in considerazione sono i seguenti:

da 67 euro a 170 euro per famiglie fino a quattro persone;

da 93 euro a 245 euro in presenza di nuclei famigliari con più di quattro persone.

Per quanto riguarda il bonus sulle bollette per il gas, come già detto, oltre al numero di componenti del nucleo famigliare, vengono presi in considerazione anche la zona climatica e la categoria d’uso.

Bonus bollette 2022, come farne richiesta

Ebbene, a differenza di quanto si possa pensare, non bisogna presentare apposita richiesta per poter beneficiare del bonus bollette 2022. Quest’ultimo, infatti, viene riconosciuto automaticamente, a patto che si provveda alla compilazione della DSU.

Ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria per ottenere l’Isee. Tali dati vengono quindi acquisiti in modo automatico e se in possesso dei requisiti richiesti si ottiene automaticamente lo sconto in bolletta.