Attenzione, non ci sono più soldi nei bancomat. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Brutte notizie per molti correntisti che non possono più prelevare soldi ai bancomat, con gli sportelli automatici che risultano non essere più operativi.

Giorni difficili in Ucraina dove è in atto, purtroppo, ancora il conflitto con la Russia. Venti di guerra che soffiavano da tempo e che si sono poi tramutati in una drammatica realtà. Una situazione senz’ombra di dubbio molto difficile, che porta con sé inevitabilmente delle conseguenze negative.

Tra queste si annoverano delle ripercussioni anche dal punto di vista economico, con molti correntisti che non possono più prelevare ai bancomat e gli sportelli automatici che risultano non essere più operativi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bancomat, attenzione, “non ci sono più soldi”: tutto quello che c’è da sapere

Non è passata di certo inosservata la decisione di dichiarare in Italia lo stato di pre-allarme per le forniture di gas. Tale decisione, come noto, è stata presa in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe portare con sé delle ripercussioni per quanto riguarda proprio le forniture di gas. A peggiorare la situazione, inoltre, vi è il timore che tale conflitto possa tramutarsi in una guerra nucleare.

Se tutto questo non bastasse, intanto a destare preoccupazione sono anche le prime ripercussioni negative dal punto di vista economico. Ne è una chiara dimostrazione la testimonianza raccolta dalla RSI di Inna Campioni-Kovalenko, un’ucraina russofona, ex insegnante di lettere e letteratura russa e psicologa scolastica che vive da qualche anno nel Luganese dopo aver vissuto in Italia.

La donna ha raccontato che la figlia e i suoi genitori vivono ancora in Ucraina, per la precisione a Rivne, e riesce a restare in contatto con coloro grazie ai vari social media e applicazioni di messaggistica istantanea.

A tal proposito ha raccontato che nella sua città gli sportelli automatici risultano non essere più operativi, con le persone che non riescono pertanto a prelevare denaro. Se tutto questo non bastasse i supermercati continuano a svuotarsi, rendendo pertanto la situazione sempre più difficile.