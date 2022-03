Per prepararsi allo scoppio di una guerra occorre conoscere oggetti e dettagli da avere a portata di mano per affrontare la drammatica situazione.

Essere impreparati non è ammissibile. In caso di guerra è necessario sapere cosa fare e avere a portata di mano tutto il necessario per fronteggiare l’evento.

Se il pericolo è alle porte occorre farsi trovare preparati. Il panico e la paura si possono gestire unicamente sapendo di avere gli strumenti giusti per affrontare la situazione. Il futuro è sempre pieno di dubbi e incertezze ma quando questi timori riguardano anche il domani è bene affrettarsi e provvedere all’acquisto del necessario per fronteggiare l’imminente pericolo. Quando la minaccia è una guerra, poi, l’attenzione e la previdenza devono essere in prima linea per creare una apparente sicurezza per noi e le persone care. La corsa ai bunker iniziata da pochi giorni è, forse, un modo eccessivo di agire ma comprensibile. Più in piccolo, però, è possibile provvedere ad una drammatica eventualità in altro modo, dotandosi di alcuni oggetti specifici.

Scoppio di una guerra, la lista da conoscere

I momenti attesi ma non riconducibili ad un orario preciso – si pensi all’imminente nascita di un bambino – prevedono un’adeguata preparazione per affrontare al meglio l’evento. Purtroppo, però, gli eventi non sono tutti lieti ma sono possibili anche episodi tragici e devastanti sia fisicamente che psicologicamente a cui è difficile prepararsi completamente. Si può, però, predisporre il terreno per cercare di fronteggiare la situazione al meglio delle proprie forze.

Nel caso dello scoppio di una guerra, per esempio, sarà utile avere da parte una valigia con documenti e soldi. Una borsa impermeabile sarà sufficiente per conservare la carte di identità, il passaporto, la patente e la tessera sanitaria. Allo stesso modo, è consigliabile aggiungere la documentazione relativa ai beni mobili e immobili di proprietà più importanti. Come tralasciare, poi, l’importanza di avere dei contanti e le carte di credito a portata di mano durante un’emergenza.

L’elenco continua

Alla lista occorre aggiungere, poi, una potente torcia con una batteria di elevata capacità e con diverse funzioni all’interno, In commercio si trovano, ad esempio, torce che trasmettono segnali di pericolo e SoS da sfruttare in caso di necessità. Nel kit occorrerà conservare lampadine di riserva e batterie di ricambio. Una funzionalità simile si ritrova nei famosi coltellini multifunzione, pratici e dotati di differenti strumenti per risolvere svariate problematiche. Cacciavite, forbici, coltello, seghetto potrebbero rivelarsi alquanto utili in caso di scoppio di una guerra.

Le chiavi dell’auto, di casa o del garage dovranno essere tutte duplicate e conservate accuratamente nella “valigia della resistenza” insieme ad una scorta di medicinali per affrontare ogni possibile problema di salute. Antibiotici, antipiretici, disinfettante, siringhe, medicine per infezioni intestinali, cure per le allergie non dovranno mancare nel kit da avere a portata di mano.

Non dimenticare niente, obiettivo primario

Mappe, bussole, guide potrebbero servire in caso di interruzione della linea Internet. Radioline ricetrasmittenti, fischietti e falshfeer sono altri strumenti utili al pari di un taccuino in cui segnare informazioni. Non dimentichiamo, poi, l’importanza di un cambio di vestiti o dei prodotti per l’igiene personale così come la necessità di nutrirsi. Una scorta di prodotti a lunga scadenza, facili da trasportare o conservare è necessaria se si intende prepararsi al meglio allo scoppio di una guerra.