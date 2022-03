Seppur non abbia più lo stesso valore di un tempo l’oro 750 ha comunque una sua importanza per qualsiasi forma di struttura economica

Nello specifico andiamo a vedere qual è la quotazione relativa ad 1 grammo del prezioso metallo composto per 3/4 da materiale puro.

Da sempre l’oro è considerato un metallo con grande valore, utilizzato dai vari popoli come merce di scambio o per forgiare le monete. Già nell’antica Roma la lavorazione dell’oro era divenuta un’importante attività, grazie anche alla grande disponibilità presente nell’Impero, dovuta soprattutto in seguito alle conquiste e ai saccheggi.

Per diverse epoche questo materiale prezioso è stato utilizzato per realizzare oggetti di un certo tipo, quali gioielli, articoli sacri e altro, ovviamente per le persone che potevano permettersi un acquisto di valore.

Ai nostri giorni, soprattutto per i paesi occidentali, l’oro non rappresenta più il protagonista assoluto dei metalli preziosi. Resta però sempre un bene di valore che ha un grande impatto sia culturale che economico.

Infatti, è da almeno mezzo secolo che per l’Occidente non si utilizza più l’oro per le emissioni monetarie. La sua presenza si è spostata maggiormente nel campo ingegneristico, oltre che nell’industria odontoiatra ed elettronica.

Oro 750: quanto vale 1 grammo

La purezza dell’oro viene dedotta dalla caratura. Ciò indica quante sono le parti pure all’interno di un prodotto terminato. L’oro viene definito puro se è 24 carati, dato che le parti d’oro vengono quantificate in una lega su base 24/24.

Dunque, in riferimento all’oro, il carato costituisce un’unità di purezza. In genere però l’oro grezzo viene mischiato durante le lavorazioni ad altri materiali, come il rame, per cui si ha una caratura più bassa.

In gioielleria la caratura più richiesta è quella equivalente a 18 carati. Un bracciale o una collana che noi acquistiamo come oro 750 son fatti per 18 parti di di oro e le restanti 6 con altri materiali.

Detto in altre parole, la caratura a 18 carati corrisponde a 3/4 di oro puro e la parte rimanente di 1/4 ad altre leghe metalliche meno pregiate.

Il valore di questo materiale continua a subire oscillazioni sul mercato. Attualmente è in aumento e quello di un grammo di oro 750 viene stimato all’incirca a 43 euro. Dunque, chi ha intenzione di acquistare o vendere oggetti o gioielli in questo materiale è bene che tenga ben presente il valore che l’oro ha nel momento in cui si intende operare.