Qual è il valore dell’oro oggi? Il bene rifugio per eccellenza è riuscito a mantenere il proprio peso specifico nel mondo degli investimenti?

L’oro continua ad avere un valore superiore rispetto ad ogni altro metallo. Il suo potere culturale e tangibile non è mai stato intaccato tanto da regalare costantemente belle sorprese agli investitori.

La bellezza, la lucentezza, la malleabilità dell’oro sono alcune delle caratteristiche che da millenni lo rendono più “appetibile” rispetto ad altri metalli. Utilizzato per realizzare collane, anelli e oggetti decorativi, oltre al potere estetico l’oro conserva nel tempo un valore economico che non ha mai ceduto nonostante le problematiche mondiali che si sono susseguite nei secoli. Oltre ai monili, l’oro è stato utilizzato per le monete data la difficoltà nel contraffare tale metallo e per plasmare lingotti d’oro di carati differenti. Proprio i lingotti sono tra le forme di investimento preferite dai piccoli risparmiatori.

L’oro non si lascia influenzare dalle dinamiche globali

Il valore dell’oro è stato capito fin da subito dagli europei arrivati in America poco dopo la scoperta del continente. La corsa all’oro ha caratterizzato il diciannovesimo secolo degli Stati Uniti; guerre e invasioni sono state compiute nel tempo per poter mettere le mani su ingenti quantitativi del metallo prezioso. La storia dell’oro, dunque, racconta di culture differenti con uno stesso obiettivo, afferrare più ricchezza possibile.

Il metallo è da parecchi anni considerato il bene rifugio per eccellenza proprio per la sua caratteristica di garantire sicurezza e protezione indipendentemente dal contesto che si sta vivendo. Anche ora, dopo una pandemia e lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina il valore dell’oro continua a salire. E’ proprio nei periodi difficili che la garanzia offerta mette al sicuro gli investitori di tutto il mondo. Ma quanto vale oggi il prezioso metallo?

Il valore dell’oro oggi

Ad oggi, un’oncia di oro ha un valore che si attesta sui 1.700,84 euro (1.907,66 dollari statunitensi). Il prezzo è in costante risalita e si stima un arrivo a quota 2 mila dollari ad oncia nel caso in cui il conflitto Russia-Ucraina continuasse. A condizionare il costo del metallo influiscono diverse variabili. Oltre alla ricerca e all’estrazione, fattori determinanti sono la richiesta del mercato e le crisi economiche in atto. Inutile dire che da qualche anno a questa parte la crisi economica è netta ed è peggiorata da qualche giorno a questa parte. I rincari sono ovunque, colpiscono il gas, i trasporti, le materie prime ma riguardano anche l’oro ed il suo valore nel mondo degli investimenti.