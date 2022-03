Seppur non visibili le ganasce fiscali per il bollo auto non pagato potrebbero comunque esserci. Vediamo come eliminarle per evitare ogni genere di problema

Il provvedimento pone in stato di fermo il veicolo, vietandone di fatto la circolazione. Grazie a dei semplici accorgimenti si può scongiurare tutto ciò.

Evitare di pagare il bollo auto non è una furbata come in tanti pensano, anzi è un’azione che potrebbe ritorcersi contro. Qualora l’Agenzia delle Entrate appuri la mancata corresponsione della tassa sul possesso del veicolo, si può andare in contro a situazioni non propriamente piacevoli.

Uno dei rischi maggiori che si corre in questi casi è l’applicazione delle ganasce fiscali, ovvero il fermo amministrativo. Ciò comporta l’impossibilità di circolare, ma è bene rammentare che questo scatta dopo vari tentativi di sollecito da parte del Fisco e in seguito al ricevuto alla ricezione di una cartella esattoriale da parte dell’automobilista insolvente.

Bollo auto: cosa bisogna fare per eliminare le ganasce fiscali in caso di bollo non pagato

Ad ogni modo una volta applicate, bisogna assolutamente rimediare onde evitare di rimanere troppo tempo senza la propria automobile. Ad onor del vero però non ci sono troppe soluzioni per venire a capo della questione.

L’unica strada da percorrere è quella del saldo del debito pregresso e quindi versare l’importo indicato all’origine del fermo amministrativo del veicolo. Assolutamente da escludere l’ipotesi di circolare comunque sperando di farla franca. In caso di controlli, le multe potrebbero essere piuttosto salate. L’importo massimo che ci si potrebbe ritrovare a sborsare è di 1.988 euro. Insomma, c’è poco da scherzare.

Esiste comunque la possibilità di evitare il drastico provvedimento in extremis. Infatti al momento della notifica del preavviso del fermo ci sono 30 giorni di tempo. Se in questo lasso di tempo ci si rimette in regola con i pagamenti, non bisognerà fare i conti con le ganasce fiscali e non si dovrà riporre la propria auto in un garage.

Il consiglio migliore resta quello di versare la cifra nei tempi prestabiliti, così da non essere mai in una posizione di difetto. Per comprendere l’importo da pagare non bisogna fare altro che l’apposito calcolo sul sito dell’ADE o in alternativa dell’ACI.