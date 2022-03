Occhio all’Agenzia delle Entrate che è pronta ad entrare nello nostre case. Ma come è possibile? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Importanti novità in arrivo dal Fisco che ha di recente attivato un nuovo servizio che non passa di certo inosservato.

Al fine di contrastare la diffusione del Covid ci viene chiesto ormai da due anni a questa parte di prestare attenzione a diversi accorgimenti. Un contesto che ha portato a cambiare molte nostre abitudini, tanto da portare, ad esempio, a registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologi.

Lo sa bene l’Agenzia delle Entrate che ha di recente deciso di attivare un nuovo servizio attraverso il quale il funzionario delle tasse entrerà nelle nostre abitazioni. Ma come è possibile e soprattutto come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Agenzia delle Entrate, ecco come entrerà nelle nostre case: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere che il Fisco controlla quanto contante abbiamo in casa. Ebbene, sempre in tale ambito interesserà sapere che proprio l’Agenzia delle Entrate ha di recente attivato un servizio attraverso il quale potrà entrare nelle nostre abitazioni. Ma di cosa si tratta?

In base a quanto si evince dal comunicato stampa del 28 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, è stato attivato un servizio di videochiamate per conversare in diretta con i funzionari. In questo modo è possibile ricevere, direttamente in videocall, assistenza su rimborsi, ma anche sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione oppure chiedere il duplicato della tessera sanitaria.

I soggetti interessati, quindi, non saranno più costretti ad andare in ufficio per poter parlare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Questo in quanto sarà possibile farlo, come già detto, comodamente da casa propria attraverso il nuovo servizio messo a disposizione dal Fisco. Ma come funziona?

Agenzia delle Entrate, come prenotare una videochiamata

Ebbene, sempre in base a quanto si evince dal comunicato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, per poter fissare una videochiamata con un funzionario non bisogna fare altro che utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure sull’applicazione.

Le opzioni disponibili sono le seguenti: “Atti e successioni” (area Registro); “Dichiarazioni e rimborsi” (area Imposte dirette); “Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria” (area Identificazione). Ma non solo, lo stesso ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a sua volta, può chiedere di fissare un appuntamento sempre in videochiamata al fine di poter chiudere, ad esempio, una pratica.

Il tutto, è bene sottolineare, avverrà nel massimo rispetto della privacy, con il servizio in questione, sempre come sottolineato nel comunicato poc’anzi citato, che contribuisce ad ampliare “ulteriormente l’assistenza su appuntamento introdotta dall’Agenzia delle Entrate nei mesi scorsi per chi non ha la possibilità di utilizzare i servizi telematici, sfruttando le nuove possibilità offerte dalla tecnologia“.

Un’importante novità, quella introdotta dall’Agenzia delle Entrate, che consente quindi a quest’ultima di entrare nelle nostre case, riuscendo in questo modo a venire incontro alle esigenze dei cittadini.