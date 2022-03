I titolari di Legge 104 e i loro familiari possono accedere a diverse prestazioni assistenziali ed economiche. Alcune sono più conosciute, altre meno note.

La normativa concede alle persone con invalidità diversi trattamenti di cui approfittare per sostenere spese ed ottenere aiuti assistenziali. Pensione, indennità di accompagnamento, permessi ma non solo.

Le spese legate alla propria invalidità o a quella di un familiare convivente non sono semplici da coprire. Provvedere ad ogni pagamento in modo autonomo può essere difficile se non impossibile soprattutto in un periodo generale in cui i rincari si percepiscono numerosi in ogni aspetto della vita. Ad esempio, se l’uso di un dispositivo elettromedicale provoca consumi elevati in situazioni “normali” i costi lieviteranno in un contesto di prezzi alle stelle dell’energia elettrica. Da qui la decisione del Governo di supportare i disabili con un Bonus a loro dedicato. Rientrando nell’ordinario e nella disciplina della Legge 104, esiste un ulteriore aiuto per coprire alcune spese necessarie per l’invalidità del cittadino come l’acquisto di ausili medici.

Legge 104 e ausili medici, cosa sapere

Indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, bonus luce, esenzione dal pagamento del bollo auto sono solo alcune delle prestazioni dedicate ai soggetti con invalidità. L’accesso alle misure dipende dal grado di invalidità certificato dall’INPS e dalla soddisfazione di specifiche condizioni. Rispettando alcuni requisiti, poi, è possibile richiedere ed ottenere ausili medici in forma del tutto gratuita.

Destinatari della prestazione sono tutti i cittadini con percentuale di invalidità superiore al 34%. Alcune patologie che provocano disabilità, infatti, causano difficoltà motorie e lunghi periodi di degenza per cui si necessita del supporto di particolari ausili o presidi ortopedici. Questi strumenti garantiscono alla persona disabile una migliore qualità della vita, assicurano sicurezza e aiutano i caregiver nell’accudimento del familiare. Scopriamo, dunque, come avanzare richiesta per ottenere gratuitamente tali ausili.

Come inoltrare la richiesta degli ausili gratuiti

Carrozzine, materassi antidecubito, letti ortopedici sono alcuni esempi di ausili medici che si possono ottenere gratuitamente. Per completare correttamente l’iter occorrerà iniziare dalla richiesta della prescrizione da parte del medico di base per una visita a domicilio. Successivamente sarà necessario presentare la prescrizione alla ASL territoriale di competenza e pagare il ticket.

L’Azienda valuterà la richiesta e se la reputerà idonea provvederà ad inviare un proprio medico incaricato presso il domicilio del titolare di Legge 104 per verificare le condizioni di invalidità. Una volta attestata l’idoneità si potrà ricevere l’ausilio occorrente dopo il perfezionamento della prescrizione da parte del medico dell’ASL. La tempistica alle volte potrebbe rivelarsi alquanto lunga per lo sbrigo delle pratiche. In caso di urgenza, è possibile valutare la possibilità di acquistare l’ausilio approfittando dell‘IVA agevolata al 4% e delle detrazioni fiscali del 19% garantite dall’Agenzia delle Entrate.