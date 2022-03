Ecco alcune friggitrici ad aria che si possono acquistare a costi accessibili e che al contempo garantiscono una resa importante

Si tratta di una spesa piuttosto intelligente visto che questi elettrodomestici garantiscono la preparazione di prodotti sani senza un dispendio energetico elevato.

Tra chi la considera una vera e propria moda e chi un validissimo aiuto in cucina dato i tempi sempre più ristretti da dedicare ai fornelli, la friggitrice ad aria rappresenta l’elettrodomestico del momento.

Sempre più persone si stanno convertendo all’utilizzo di questo prodotto anche per le proprietà di cottura decisamente più sane. Infatti si evita l’olio o in alcuni casi viene introdotto in piccole quantità.

Ma il trucco per far sì che i cibi sembrino fritti deriva dalla circolazione del calore presente nella camera di cottura. Per questo gli alimenti che tiriamo fuori dal cestello sono asciutti ma croccanti, non unti e soprattutto sani poiché non vengono inseriti grassi e senza cattivi odori in casa.

Friggitrici ad aria: i cinque migliori modelli al di sotto dei 100 euro

Come scegliere la friggitrice più adatta e soprattutto non troppo costosa? Sul mercato sono presenti tantissimi modelli, in base alle diverse esigenze. Il fattore prezzo però rappresenta sicuramente una variante importante nella definizione della scelta.

Di seguito riportiamo cinque modelli accessibili dato il costo inferiore a 100 euro, ma che hanno una buona qualità, date le caratteristiche riportate.