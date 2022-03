Allerta in Italia oggi, domenica 6 marzo, per via del rischio di un cyber attacco. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

A lanciare l’allarme, in base alle ultime informazioni, sarebbe stata l’Agenzia Italiana per la Cybersicurezza che avrebbe inviato, appunto, un avviso urgente in merito a possibili attacchi informatici ai danni dell’Italia proprio oggi, domenica 6 marzo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Cyber attacco, allerta in Italia oggi, domenica 6 marzo: ecco tutto quello che c’è da sapere

Non è passata inosservata la decisione di dichiarare in Italia lo stato di pre-allarme per le forniture di gas. Se tutto questo non bastasse, a destare particolare attenzione è il rischio di ritrovarsi a dover fare i conti con degli attacchi informatici. Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, l’Agenzia italiana per la Cybersicurezza avrebbe lanciato l”allarme.

Entrando nei dettagli avrebbe inviato un avviso attraverso canali interni ad amministratori pubblici, enti istituzionali e infrastrutture critiche di stare attenti ad un possibile attacco cyber che potrebbe essere attuato proprio oggi, domenica 6 marzo 2022. A finire nel mirino, in particolare, le aziende sanitarie e ospedaliere.

Per questo motivo l’Agenzia italiana per la Cybersicurezza avrebbe chiesto la massima attenzione proprio nella giornata di domenica 6 marzo, in modo tale da salvaguardare le infrastrutture del nostro Paese.

Cyber attacco in Italia: scatta l’allarme

A lanciare l’allarme, come si evince dall’Agenzia Agi, è il Csirt, il Computer Security Incident Response Team dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. “Da notizie riservate si è appreso che domenica 6 marzo, potrebbero essere eseguiti attacchi cyber, legati alla situazione internazionale, ai danni di enti governativi e industriali, non meglio definiti, anche nel nostro paese”.

Per questo motivo “Nel ricordare la necessità di adottare tutte le misure di protezione degli asset IT, in particolare quelle oggetto degli alert specifici già diffusi dall’Agenzia per la Cybersicurezza – Csirt Italia, si raccomanda prestare particolare attenzione nel giorno indicato e comunicare eventuali evidenze di attività malevole utilizzando i canali di comunicazione dello Csirt Italia“.