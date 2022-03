Esistono simulatori in grado di riprodurre le conseguenze anche a lungo termine di un attacco nucleare, cosa accadrebbe in Italia?

La verità è che fatti così gravi, avrebbero non terribili, ma catastrofiche conseguenze per tutta l’umanità. Per questo, un conflitto termonucleare è troppo difficile da realizzare. Sarebbe in pratica, una condanna per chi attacca e chi viene attaccato. Ma le notizie delle ultime ore, ovviamente preoccupano tanto che ora c’è già la guida su cosa fare in caso di radiazioni.

Possibile o meno che sia, un attacco oggi è abbastanza lontano, ma l’Italia fa comunque parte di quei Paesi Nato che un giorno potrebbero essere bersagliati. O comunque non è detto che debba accadere all’interno di un conflitto che preoccupa oggi, nella speranza che ciò non accada mai, sarebbe bene capire cosa accadrebbe, se anche in futuro un’arma nucleare, venisse usata contro l’Italia.

Le conseguenze del nucleare in Italia con un simulatore

Se credete che tutte queste preoccupazioni stiano portando al potenziamento ed a ricerche su simulatori odierni, state già sbagliando. Sul web se ne trovano diversi che spiegano ad ampio raggio, cosa accadrebbe in caso di attacchi nucleari in diverse zone del pianeta. Ed uno di questi è il progetto Nukemap, che sta avendo tanto successo sui social, ma che esiste già da circa dieci anni.

Per quanto cinica sia l’idea, questo è un programma facile da usare ed alla portata davvero di tutti. Si seleziona il Paese, poi il tipo di ordigno che si vuole far esplodere, per calcolare i danni. Infatti, si può andare da una bomba uguale a quella di Hiroshima, 15 kilotoni, a quelle che in questo momento possiedono alcuni Paesi, sicuramente la Russia, di 100 kilotoni.

Al momento l’Italia si preoccupa realmente del pre-allarme per il gas e non di certo di queste cose, ma c’è chi si lascia vincere dalla curiosità. E allora ecco che il simulatore, una volta detonato l’ordigno sul nostro schermo, ci renderà semplice da capire quali saranno le conseguenze: immediate, nel corso dei giorni e poi dei mesi. Ci sono missili nucleari in Italia? Ovviamente sì, nelle basi Nato attualmente presenti sul territorio. 50 sono ad Aviano ed altre circa 40 a Ghedi.