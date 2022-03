Scopriamo se è possibile avvalersi del denaro disponibile sulla carta del Reddito di Cittadinanza per acquistare i biglietti del treno

Nonostante esista da quasi tre anni, ancora sono diversi i dubbi relativi all’utilizzo del sussidio elargito in favore delle famiglie in difficoltà.

Il Reddito di Cittadinanza è una misura decisamente utile per i nuclei familiari che versano in condizioni di indigenza. Avere un sussidio in attesa di poter stabilizzare la propria posizione lavorativa consente di vivere la quotidianità con maggiore serenità.

Bisogna però considerare dei paletti a cui attenersi obbligatoriamente onde evitare che il beneficio decada. Tra questi sono ricompresi alcuni importanti dettami sulle spese da poter sostenere.

Si può acquistare il biglietto del treno con il denaro del Reddito di Cittadinanza?

È bene partire dal presupposto che l’uso della carta è vietato per l’acquisto di determinati beni e servizi. La sua finalità è quella di consentire a chi ne giova di poter soddisfare le esigenze primarie.

In virtù di ciò non è permesso utilizzare il denaro del RDC per comprare armi, articoli di gioielli, articoli di pellicceria, materiale pornografico e servizi finanziari e assicurativi. Stessa sorte per gli acquisti online, che ad oggi sono preclusi.

Spazio invece ai beni essenziali come alimenti e farmaci, ma anche capi d’abbigliamento, elettrodomestici, pc e tablet. Con il denaro derivante dall’ammortizzatore sociale si possono pagare anche i lavori di riparazioni idrauliche ed elettriche.

In generale un principio al quale attenersi è quello di poter comprare ciò che non è espressamente vietato. Prendendo come esempio l’acquisto di biglietti per il treno, non essendo ricompreso nella “lista nera” si può dedurre che c’è il lasciapassare. Non lo si può acquisire in rete così come spesso si fa in questi casi, ma solo presso le biglietterie fisiche o automatiche.

D’altronde si tratta di un servizio molto importante, che è indispensabile per potersi spostare, soprattutto nei grandi centri dove per colmare le distanze sono necessari più mezzi di trasporto. Inoltre può essere utile per recarsi presso il Centro per l’impiego così come prevede la nuova prassi in merito al Reddito di Cittadinanza istituita di recente.