La compagnia di navigazione Gnv ha in serbo nuove assunzioni entro aprile 2022. I posti di lavoro sulle navi sono destinati a diverse figure in vari ambiti

Vediamo chi può ambire a questa nuova opportunità lavorativa che abbraccia vari settori di competenza e cosa è necessario fare per potersi candidare.

Il mondo del lavoro sta pian piano ritornando ad un regime di normalità. Con l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, sono sempre più numerose le nuove proposte lavorative.

In particolar modo in ambito turistico, visto che le stagioni caldi iniziano ad avvicinarsi. Su questa scia, è decisamente allettante la proposta della Gnv compagnia di navigazione, che entro fine aprile assumerà ben 350 persone destinate a varie mansioni.

Posti di lavoro sulle navi: figure ricercate

Andando nello specifico la ricerca riguarda diverse figure a cominciare dal personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo (tra le 30 e le 50 persone). Altri 100-150 profili dovranno occuparsi di bar, cassa, camere e sala. Le posizioni aperte per chef, cuochi, pizzaioli e panettieri sono invece 50.

Circa 150 risorse saranno impiegate tra personale di macchina e personale di coperta preferibilmente con dimestichezza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri. Sono previsti dei percorsi di inserimenti per facilitare l’ingresso in azienda e supportare la crescita dei dipendenti.

Come inviare la propria candidatura

Per inoltrare la propria domanda è tassativo il possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Il discorso esula le figure in ambito alberghiero. In questo caso anche se sprovvisti dei requisiti sopracitati, la candidatura sarà valutata lo stesso. Qualora risultasse idonea, i prescelti saranno supportati nell’effettuare degli appositi corsi di idoneità alla navigazione.

Ad ogni modo chiunque fosse interessato a partecipare all’iter di selezione non deve fare altro che inviare il proprio CV con annessa lettera di presentazione (può essere un surplus importante) all’indirizzo email: crew@gnv.it.

C’è tempo fino al 30 aprile 2022 per potersi candidare e giocarsi le proprie chance di essere assunti. D’altronde in fase del genere per chi ha sempre lavorato nel comparto turistico, le possibilità non sono state moltissime. Ragion per cui questa non può essere minimamente lasciata al caso.