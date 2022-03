Anche per il mese di marzo 2022 saranno in molti a ricevere i pagamenti di varie misure, tra cui proprio la Naspi.

Quando verranno effettuati i pagamenti della Naspi nel corso del mese di marzo 2022? Entriamo nei dettagli e vediamo la data da segnare sul calendario.

Il Covid ha segnato gli ultimi due anni e continua, purtroppo, ad avere tutt’oggi un impatto negativo sulle nostre esistenze, sia dal punto di vista economico che sociale. Sempre più famiglie riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a fronteggiare le varie spese per via delle minori entrate.

In molti, purtroppo, hanno perso il lavoro e proprio in tale contesto, pertanto, a rivestire un ruolo importante sono le varie forme di sostegno economico erogate dall’Inps. Tra queste si annovera la Naspi, con molti che sono in attesa del relativo pagamento nel corso del mese di marzo 2022. Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Naspi, occhio ai pagamenti di marzo 2022: tutto quello che c’è da sapere

Qualche giorno fa abbiamo visto assieme come sia possibile grazie all’app IO sapere quando vengono effettuati i pagamenti degli accrediti pensionistici. Ma non solo, sempre grazie a questa applicazione è possibile conoscere in anticipo anche le date di accredito di tutti gli altri pagamenti erogati sempre dall’Istituto di previdenza sociale.

Ebbene, tra i pagamenti più attesi si annovera senz’ombra di dubbio la Naspi. Misura pensata per garantire un sostegno economico a coloro che hanno perso il posto di lavoro indipendentemente dalla propria volontà, la Naspi viene erogata ogni mese dall’Istituto di previdenza sociale a tutti i soggetti aventi diritto.

Non è possibile stabilire una data a priori. Questo in quanto non tutti i percettori di tale misura ottengono il pagamento lo stesso giorno. Per quanto riguarda il mese di marzo, comunque, le erogazioni sembra partiranno il giorno 8 del mese in corso e si dovrebbero concludere entro il giorno 21.

Per ottenere maggior informazioni in merito, comunque, si consiglia di consultare il proprio Fascicolo Previdenziale accedendo all’area personale sul sito dell’Inps. Un modo facile e veloce attraverso il quale è possibile conoscere la data di pagamento della Naspi che, ricordiamo, può risultare differente da una persona all’altra. Questo ad esempio può risultare differente in base a quando è stata presentata l’istanza per il pagamento.