Tiziano Ferro è senz’ombra di dubbio uno dei cantanti più famosi e apprezzati del mondo della musica italiana.

Autore di numerosi brani di successo, come ad esempio Accetto miracoli e Sere Nere, vanta una carriera ricca di soddisfazioni. Non è un caso, quindi, che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Tiziano Ferro: chi è, altezza, carriera

Nome: Tiziano Ferro

Altezza: 181 cm

Peso: 75 kg

Data di nascita: 21 febbraio 1980

Luogo di nascita: Latina

Nato a Latina il 21 febbraio 1980, Tiziano Ferro è alto 181 cm, pesa 75 kg ed è del segno zodiacale dei Pesci. Fin da piccolo appassionato di musica, ha iniziato a seguire corsi di chitarra classica, canto, pianoforte e batteria. Nel 1994 ha prestato la propria voce al personaggio di Jan nella prima edizione dell’anime Il mio amico Patrasche. Due anni dopo, invece, è entrato a far parte del Coro Gospel di Latina Big Soul Mama Gospel Choir.

Ha partecipato ad un corso a distanza per doppiatore cinematografico, iniziando così a collaborare come speaker per alcune radio locali della sua città, oltre che per Radio Luna. Tra marzo e maggio 1999 ha partecipato alla tournée del gruppo rap Sottotono come corista. Nel 2001 i produttori Alberto Salerno e Mara Maionchi, conosciuti nel corso della sua seconda partecipazione all’Accademia della Canzone di Sanremo, convincono la EMI a puntare su di lui.

Il 22 giugno dello stesso anno, quindi, l’artista fa il suo esordio con il primo singolo intitolato Xdono, che anticipa il primo album in studio Rosso relativo. Ha inseguito intrapreso il Rosso relativo Tour 2002/03. Sempre nel 2003 ha pubblicato il singolo Xverso, che ha anticipato il secondo album in studio del cantautore, intitolato 111, prendendo spunto dal peso raggiunto dal cantante durante la sua adolescenza. Il 3 marzo 2006 è ospite del Festival di Sanremo, dove si esibisce con Michele Zarrillo nel brano L’alfabeto degli amanti.

Il 23 giugno dello stesso anno esce il suo terzo album di inediti Nessuno è solo, anticipato il 12 maggio dal singolo Stop! Dimentica. Da gennaio ad agosto 2007 è impegnato con la tournée Nessuno è solo Tour. Nel 2008 esce il suo quarto album dal titolo Alla mia età. Il 20 ottobre 2010 viene pubblicato il suo primo libro Trent’anni e una chiacchierata con papà, mentre il 28 novembre 2011 esce il suo quinto album dal titolo L’amore è una cosa semplice. L’8 febbraio 2012 viene pubblicato il suo secondo libro, il cui titolo è proprio L’amore è una cosa semplice.

Il 10 febbraio 2013, in occasione dei Grammy Awards, ha ricevuto, assieme a Chris Botti e David Foster, il b, per la composizione del brano Per te, inserito nell’album Impressions di Botti. Nel 2014 viene pubblicata la prima raccolta di Tiziano Ferro, dal titolo TZN – The Best of Tiziano Ferro, mentre nel 2016 esce il suo sesto album dal titolo Il mestiere della vita. Il 22 novembre 2019, inoltre, viene pubblicato il suo settimo album, intitolato Accetto miracoli.

Dal 4 all’8 febbraio 2020 il noto cantante ha preso parte a tutte e cinque le serate della settantesima edizione del Festival di Sanremo in qualità di ospite fisso. Il 6 novembre 2020 è stato pubblicato l’album di cover Accetto miracoli: l’esperienza degli altri, con reinterpretazioni di canzoni italiane. Il 6 novembre dello stesso anno, su Prime Video, è uscito Ferro, un documentario dedicato all’artista. Il 28 maggio 2021, invece, esce il singolo Solo lei ha quel che voglio 2021 dei Sottotono, che ha visto la partecipazione proprio di Tiziano Ferro, ma anche dei rapper Gué Pequeno e Marracash.

Tiziano Ferro: vita privata, ex, marito, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Tiziano Ferro si sa davvero ben poco. Nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Grazia, lo stesso artista ha rivelato: “Ho vissuto in Messico per tre anni, ho persino avuto un paio di frequentazioni con delle donne […] La verità è che credevo fosse la strada giusta, sono arrivato tardi a capire di essere gay proprio perché amo profondamente le donne“. Il 13 luglio del 2019 Tiziano Ferro è convolato a nozze, a Sabaudia, con il compagno Victor Allen. I due si erano già sposati in segreto il 25 giugno a Los Angeles.

Entrambi molto riservati, non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Lo stesso Tiziano Ferro in un’intervista rilasciata a Repubblica qualche tempo fa ha dichiarato: “In questo momento Victor lo vuole ancora di più un figlio, forse perché sta per compiere 55 anni. Qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come cosiddetto fostering, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione“.

E alla fine Tiziano ce l’ha fatta: “Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra” – ha scritto sui social il 1marzo.

Tiziano Ferro: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Tiziano Ferro. Data la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni sul web, sembra che il noto cantante vanti un patrimonio netto pari a circa 110 milioni di dollari. I guadagni stimati solo per l’anno 2019, invece, sarebbero stati pari a 5 milioni di dollari. Ma non solo, come riportato da Money, nel 2017 è stato uno degli artisti più pagati, riuscendo ad incassare ben 24 milioni e mezzo di euro dal suo tour.

Nel 2020, inoltre, ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di ospite fisso per tutte e cinque le serate, percependo un cachet tra 150 mila e 200 mila euro. Somma, quella percepita per la partecipazione alla kermesse canora, che l’artista ha deciso di devolvere interamente in beneficenza.

Tiziano Ferro: Instagram e Facebook

Tra i cantanti più apprezzati, sia in Italia che all’estero, Tiziano Ferro è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tantissimi follower.