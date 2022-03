Ritrovare lo smartphone perso o rubato sarà semplice conoscendo i passaggi giusti da seguire. Scopriamo quali sono per recuperare il device con pochi click.

Smarrire il cellulare potrebbe non essere più un problema. Basterà sapere le mosse giuste da intraprendere per trovare il dispositivo Android o iPhone.

Lo smartphone è l’amico fedele che accompagna ognuno di noi nella vita quotidiana. E’ il nostro diario segreto, l’album delle foto, il mezzo di comunicazione più utilizzato e il pensiero di perderlo rappresenta un incubo da non voler vivere. Se dovesse capitare, però, non dovremmo lasciarci prendere dal panico e dalla disperazione dato che un modo per ritrovarlo esiste ed semplice da attuare. Basta conoscere i passaggi da seguire e preparare il proprio dispositivo alla peggiore delle eventualità, la perdita oppure il furto del device.

Ritrovare lo smartphone Android, ecco come procedere

I passaggi da seguire per ritrovare lo smartphone perso oppure rubato sono semplici e veloci. Si diversificano in base al device in proprio possesso. Iniziamo scoprendo la strada da intraprendere con un cellulare Android oppure un tablet o un orologio Wear OS. Occorrerà utilizzare il servizio “Trova il mio dispositivo”. Affinché la procedura si concluda con esito positivo sarà necessario che lo smartphone sia acceso, sia collegato ad un account Google e connesso ad una rete di dati mobili oppure ad una rete wi-fi.

In più, dovrà essere visibile su Google Play, avere attiva l’opzione Posizione e il servizio “Trova il mio dispositivo”. Come primo passo sarà necessario aprire l’app “Trova il mio dispositivo” ed attivarla. Poi occorrerà procedere con la verifica dell’attivazione della geolocalizzazione accedendo alla sezione “Impostazioni”, “Sicurezza” e “Posizione”. Il passaggio successivo richiede di controllare l’attivazione della visibilità su Google Play aprendo l’omonima app dal telefono. Poi sarà necessario attivare i backup della verifica e verificare che sia possibile trovare il dispositivo.

Perdere un iPhone, come ritrovarlo

Perdendo un dispositivo iOs occorrerà utilizzare la funzione “Dov’è” per proteggere i propri dati. L’indirizzo web a cui accedere è iCloud.com/find – da utilizzare in alternativa all’app scaricata su un secondo dispositivo Apple di proprietà. Se “Dov’è” è stato attivato in precedenza la protezione sarà automatica. In caso contrario occorrerà seguire altre strade per proteggere la privacy modificando, ad esempio, la password dell’ID di Apple o di altri account e segnalando immediatamente la perdita o il furto alle Forze dell’Ordine.

Se il device appare nell’elenco “Dov’è” si potrà segnalare come smarrito. In questo modo si blocca da remoto inserendo un codice. I dati personali saranno, così, al sicuro e, inoltre, si disattiverà Apple Pay sul device smarrito.