I figli possono essere assunti come badanti dei genitori invalidi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I figli che si predono cura dei propri genitori invalidi possono essere pagati oppure è vietato dalla legge?

Con il trascorrere del tempo può capitare a tutti di ritrovarsi a dover fare i conti con acciacchi di vario tipo, spesso legati proprio all’avanzare dell’età. In particolare può capitare di ritrovarsi a dover fare i conti con un peggioramento del proprio stato di salute. Una situazione, quest’ultima, che si verifica purtroppo molto più spesso di quello che si possa pensare e per cui può rivelarsi necessario la presenza di qualcuno che presti assistenza.

In genere sono i famigliari stessi a prendersi cura della persona che ha bisogno di assistenza. In altri casi, invece, si può decidere di affidarsi ad una badante. In quest’ultimo caso bisogna ovviamente pagare la persona che presta il proprio lavoro. Ebbene, proprio in tale ambito, pertanto, sorge spontanea una domanda: i figli che si predono cura dei propri genitori invalidi possono essere pagati oppure è vietato dalla legge? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Genitori invalidi, i figli possono essere assunti come badanti? Ecco cosa c’è da sapere

Sempre più anziani, purtroppo, si ritrovano a dover fare i conti con delle difficoltà dal punto di vista economico. Una situazione indubbiamente complicata, che risulta ulteriormente aggravata dall’allarme sociale che è scattato nelle ultime settimane e che riguarda il rischio povertà energetica, con molti anziani che si ritrovano senza acqua e luce.

Se tutto questo non bastasse, molte persone si ritrovano a dover fare i conti con problemi di salute tali per cui si rende necessaria la presenza di qualcuno che presti assistenza. Ebbene, proprio in tale ambito, come già detto, sono in molti a chiedersi se i figli che si predono cura dei propri genitori invalidi possano essere pagati oppure sia vietato dalla legge.

Ebbene, la risposta è affermativa. Il rapporto di lavoro, ovviamente, deve essere verificato dall’Inps. Lo stesso istituto di previdenza, infatti, provvede ad accertarsi che vi sia effettivamente la retribuzione del lavoro svolto. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, pertanto, è necessario sottoscrivere un contratto di lavoro domestico.

Quest’ultimo può essere auto – certificato attraverso la dichiarazione di responsabilità presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico. La retribuzione deve essere concordata, preferibilmente per iscritto. Onde evitare possibili conflitti con gli altri membri della famiglia, inoltre, si consiglia di sottoscrivere un contratto attraverso il quale indicare gli importi della retribuzione. Ma non solo, di conservare anche tutte le fatture delle spese sostenute a favore proprio del genitore a cui si presta assistenza.