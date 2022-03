Una vincita fenomenale. La giocata da sogno arrivata alla fine per caso. Niente di calcolato, almeno cosi sembra.

Si vince alla grande, ancora una volta, ancora e sempre allo stesso modo. Per caso, quasi per gioco, che poi è chiaramente una questione che riguarda il gioco. Si scommette sulla scommessa, qualcosa di astratto. Vincere per stemperare il tutto per sentirsi forse coraggiosi per immaginare di poter partecipare a quel banchetto finale che mai si era immaginati di poter assaporare. Vincere è un’altra cosa, pochi realmente lo sanno.

La lotteria è qualcosa che da sempre attira donne ed uomini, il concetto di gioco la possibilità di vincere tanto con il minimo sforzo. Pochi numeri immaginati e concretizzatisi chissà come. La mente che partorisce seguendo qualche schema forse immaginario una sequenza di cifre, e quelle cifre, proprio loro che risultano estratte, il massimo insomma. Qualcosa che di certo è quasi impossibile da realizzare, figurarsi quando poi la portata della lotteria in questione comprende milioni e milioni di potenziali giocatori, siamo al limite del fattibile.

L’Eurojackpot la lotteria europea che mette di fronte le une conte le altre milioni e milioni di giocate provenienti da ogni angolo del continente riesce nell’incredibile impresa di coinvolgere un’intera fetta di pianeta in un unica grande estrazione settimanale. Il giorno è il venerdi. Questa settimana largo alla Puglia che ancora una volta scrive il suo nome tra le regioni fortunate del paese. Ancora una volta la regione sforna una vincita davvero incredibile dopo il Gratta e vinci da mezzo milione di euro di qualche giorno fa. Stavolta si vince a Bari.

Vagonate di soldi con pochi euro scommessi: quasi 200mila euro a Bari

In Puglia si vince ancora, cosi come anticipato, a Bari sono quasi 200mila euro quelli conquistati con l’estrazione dello scorso venerdi 25 febbraio. 194.957,40 euro, per la precisione con un 5+0 davvero unico giocato presso il punto vendita Sisal dell’edicola Sinibaldi in via Caldarola angolo via Salapia di Bari. La giocata attraverso una schedina Quick Pick. Per le vie della città è subito stata festa grande con la notizia che vola di bocca in bocca ed attraversa tutto il capoluogo pugliese in pochissimi minuti. Giornate come queste si ricordano per sempre, niente di più bello e coinvolgente.

Si diceva estrazioni settimanali, al venerdi , con ben diciotto paesi europei coinvolti in cui effettuare una giocata: Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia, Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Lotteria di portata europea insomma, centinaia di milioni di giocatori ogni settimana che si sfidano a colpi di numeri ed improbabili soluzioni di vincita. Parliamo di qualcosa che prima nemmeno si era mai forse immaginata organizzata in questo stesso modo.

Estrazione settimanale per sfidare la sorte e provare a fare della propria vita qualcos’altro. Niente di particolarmente incredibile insomma, certo a parole. Nei fatti parliamo di qualcosa per la quale giusto la dea fortuna può pensare di aiutarci seriamente. Solo ed esclusivamente lei. Vincere in un momento come questo, tra guerra, crisi e pandemia, sarebbe davvero il massimo e forse per un attimo riuscirebbe a farci dimenticare ogni cosa.