Tra gli sport più amati si annovera senz’ombra di dubbio lo sci che è in grado da sempre di attirare l’interesse di una larga fetta di pubblico, soprattutto in occasione della Coppa del Mondo di sci alpino.

Calcio, motori, basket, pallavolo, tennis e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti gli sport in grado di attirare puntualmente l’attenzione di un gran numero di appassionati. In tale ambito, ovviamente, non possiamo non annoverare la Coppa del Mondo di sci alpino.

Tra le protagoniste indiscusse Sofia Goggia che il prossimo 16 marzo potrebbe alzare al cielo la terza Sfera di Cristallo della sua carriera. Proprio in tale ambito sorge spontanea una domanda: quanto guadagnerebbe Sofia Goggia vincendo la Coppa del Mondo di sci alpino? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sci alpino, quanto guadagnerebbe Sofia Goggia vincendo la Coppa del Mondo? Ecco cosa c’è da sapere

Abbiamo già visto quanto guadagna una sciatrice professionista che conquista una medaglia alle Olimpiadi. Oggi, invece, ci soffermeremo sulla Coppa del Mondo, dove, per la conquista della coppa, tutto è rimandato all’ultima discesa, in programma il prossimo 16 marzo a Courchevel.

Una finale particolarmente attesa, con Sofia Goggia che vanta 75 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Corinne Suter quando manca soltanto una gara alla conclusione della stagione. Proprio in tale ambito, pertanto, non stupisce che siano in molti a chiedersi quanto guadagnerebbe Sofia Goggia nel caso in cui dovesse conquistare la terza Sfera di Cristallo della sua carriera.

Ebbene, a differenza di quanto si possa pensare, la vittoria della Coppa del Mondo non prevede alcun montepremi. Chi vince, quindi, si porta a casa zero euro. Garantito, invece, un prestigioso trofeo.

Per quanto riguarda i premi in denaro, inoltre, interesserà sapere che vengono assegnati tenendo conto dei risultati ottenuti in ogni singola gara. A tal proposito, in base alle ultime indiscrezioni in merito, Sofia Goggia in questa stagione avrebbe portato a casa 307.750 franchi svizzeri, ovvero circa 295 mila euro.