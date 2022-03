Il Fisco ha attivato un nuovo servizio di videocall per velocizzare la comunicazione tra contribuente ed operatore. Scopriamo come funziona e i vantaggi proposti.

L’Agenzia delle Entrate ha ideato una pratica e veloce soluzione per parlare con i funzionari. Basterà una video chiamata per avere le risposte desiderate.

Niente più file agli sportelli o giramenti di testa davanti ad un computer. Il nuovo servizio del Fisco consentirà di chiarire ogni dubbio tramite una video chiamata. Da casa, in ufficio, in macchina, ovunque ci si trovi si potrà avere accesso ad uno sportello virtuale per parlare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Problemi con la dichiarazione dei redditi? Serve assistenza su eventuali rimborsi? Occorre richiedere il duplicato della tessera sanitaria? Non bisognerà fare alcuna fila grazie al nuovo servizio del Fisco che sfrutta una videocall per mettere velocemente in comunicazione i cittadini con gli incaricati dell’ente.

Fisco, come funziona il servizio per i contribuenti

Poter espletare tante pratiche rimanendo comodamente a casa è possibile grazie all’innovativo servizio ideato dal Fisco. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha sottolineato l’importanza del nuovo sistema per permettere un dialogo veloce e proficuo tra contribuente e funzionario. Sarà necessario prendere un appuntamento per accedere al canale di contatto ma si potranno evitare lunghe attese oppure le richieste di permessi dal lavoro per svolgere alcune operazioni.

L’obiettivo è, dunque, semplificare i contatti aggiungendo una strada alternativa ai canali telematici e agli sportelli fisici. Il servizio di video call – a detta del direttore Ruffini – nasce per coloro che hanno l’esigenza di parlare direttamente con un incaricato senza dover recarsi presso una sede del Fisco.

Come utilizzare il nuovo sistema

L’appuntamento potrà essere preso sfruttando il servizio di prenotazione presente sia nel portale dell’Agenzie delle Entrate – ricordiamo che l’accesso all’Area Riservata è legato al possesso dell’identità digitale – sia nell’app dell’ente. Utilizzando il portale occorrerà entrare nella sezione “Contatti e assistenza” e cliccare, poi, su “Prenota un appuntamento”. Il cittadino dovrà selezionare la tematica di interesse, l’ora e la data.

Il funzionario con cui si dialogherà invierà il giorno prima della data in questione una e-mail con il link per accedere alla videocall. Al momento è possibile ricevere assistenza su Atti e successioni (cliccando l’area Registro), su Dichiarazioni e Rimborsi (selezionando l’area Imposte Dirette) e, infine, su Codice Fiscale e duplicato della Tessera Sanitaria (cliccando l’area Identificazione). Eventuali documenti da condividere potranno essere inoltrati tramite e-mail. E’ bene avere tutta la documentazione a portata di mano durante l’appuntamento per non doverla inviare in un secondo momento. E’ possibile, infine, che a questa prima fase ne segua una seconda con l’ampliamento delle tematiche di assistenza.