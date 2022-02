Una possibilità di lavoro con contratto a tempo indeterminato e ottima retribuzione: ecco le posizioni aperte.

Arriva dalla Germania, un’offerta di lavoro che più di interessante, sembrerebbe proprio conveniente. Abbiamo saputo anche di assunzioni a tempo indeterminato senza esperienza in Italia, ma questa offre diversi compromessi interessanti. Parliamo di stipendio lordo annuo fra i 35.000 e i 48.000 euro, orari flessibili e sconti presso i partner aziendali.

Sono effettivamente diverse, fuori dall’Italia, le posizioni aperte da ritenersi davvero interessanti, sia per quanto riguarda le entrate che per le prospettive di vita lavorativa stesse. L’annuncio di cui parla anche proiezionidiborsa.it, arriva stavolta dalla Blackwave GmbH. L’azienda tedesca, opera a Monaco di Baviera, principalmente per produrre pezzi di fibra di carbonio.

Tempo indeterminato e non solo: fino a 4.000 euro di stipendio

Essi, sono poi utilizzabili in vario modo, sia per aviazione e spazio, che anche per cure mediche come maschere protettive. C’è ancora tempo per presentare le domande, la scadenza data dall’azienda tedesca è infatti, il 31 dicembre 2022. Andiamo a vedere chi, potrà lavorare in quest’azienda nordeuropea. Senza però dimenticare che sempre in Italia, ci sono anche opportunità grazie all’arrivo della Heineken.

La ricerca, è nello specifico per due operatori CNC. Chi dovesse essere scelto, sarà in grado di lavorare pezzi in GRP, CFRP, acciaio e alluminio, oltre che di produrre modelli CAD come quelli indicati dai progettisti. Va da sé che per questo lavoro, vanno rispettate delle specifiche competenze, quindi qualifica di operatore meccatronico o similari. Per questo specifico posto di lavoro, bisogna anche possedere una conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, di livello C1, e poi esperienza nell’utilizzo di programmi CAM/CAD.

Che cosa darà la Blackwave GmbH a chi dovesse riuscire a farsi assumere? Una retribuzione che oscilla tra i 2.500 e i 4.000 euro lordi al mese, e, specifica l’azienda, un ambiente lavorativo stimolante. Oltre al lordo di cui sopra, offre anche un biglietto per i trasporti pubblici valido nell’area di Monaco e ovviamente una birra da consumare dopo l’orario di lavoro. Il curriculum, va inviato esclusivamente in lingua inglese. Per chi lo fa dall’Italia e non, c’è la possibilità di inviarlo presso l’indirizzo, maria_megna@regione.lombardia.it. Chi viene selezionato, viene contattato e fissa poi la data per un colloquio di persona.