Torna l’incubo Chernobyl in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

La guerra scoppiata in Ucraina, purtroppo, continua e si temono le conseguenze che questa drammatica situazione può portare con sé.

Giorni drammatici in Ucraina dove, purtroppo, è in atto un conflitto. Venti di guerra che soffiavano già da tempo e che si sono poi tramutati in una triste realtà. Se tutto questo non bastasse, sono in molti a temere di dover fare i conti con l’incubo Chernobyl.

Dopo pesanti combattimenti, infatti, le truppe russe hanno occupato l’intera area di Chernobyl. Negli scontri sarebbe stato colpito un impianto di stoccaggio di scorie nucleari e il timore, pertanto, è che si registri un aumento delle radiazioni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Guerra in Ucraina, torna l’incubo Chernobyl? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come l’Europa, con l’Italia in particolare, teme il possibile effetto boomerang di eventuali sanzioni alla Russia. Se tutto questo non bastasse, si teme di dover fare i conti con l’incubo Chernobyl.

La zona attorno a Chernobyl, che è stata chiusa dopo il tragico incidente del 1986, si rivela essere uno dei luoghi più radioattivi al mondo. Proprio in tale contesto, pertanto, non può passare inosservata la notizia, così come riportata da Il Giorno, che nel corso degli scontri sarebbe stato colpito un impianto di stoccaggio di scorie nucleari.

A tal proposito, come riferito da un consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, è bene sapere che “gli impianti di stoccaggio delle scorie sono intatti, anche se a rischio di essere distrutti”. Gli impianti di stoccaggio delle scorie, quindi, sono attualmente intatti, tuttavia non si può non temere che nel corso dei combattimenti vengano distrutti.

In particolare, sembra che i livelli di radiazioni nella zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl sarebbero aumentati. A lanciare l’allarme, così come riportato da Tgcom 24, sono state le autorità russe e riportate dall’agenzia Interfax.

Un aumento, quello del livello di radiazioni “dovuto al movimento di una grande quantità di equipaggiamento militare pesante attraverso la zona di esclusione“, con conseguente “aumento di polvere radioattiva contaminata nell’aria“.

Questo quanto avrebbe spiegato l’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare citato da Interfax. Lo stato degli impianti nucleari e degli altri impianti della centrale nucleare di Chernobyl, però, sottolinea sempre l’agenzia in questione, risulta “invariato“.