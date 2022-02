Quando la batteria dello smartphone è prossima ad esaurirsi potrebbe diventare difficile entrare su Whatsapp. Vediamo come ovviare al problema

Prima che il dispositivo mobile si spegna e non ci consenta di effettuare più l’accesso all’applicazione, bisogna compiere un piccolo passaggio, che può risultare determinante.

Whatsapp è uno strumento ormai fondamentale per le più comuni attività odierne. Senza il suo utilizzo sarebbe quasi impossibile compiere alcune azioni che proprio non possono essere procrastinate.

Si pensi ad una comunicazione di lavoro, un imprevisto o semplicemente un messaggio ad un amico o ad un parente. Lo spropositato uso dei dispositivi mobili fa si che a metà giornata la batteria sia già quasi scarica e non sempre si riesce a ricaricarla in tempo.

Whatsapp: il trucco per utilizzare l’applicazione quando si sta scaricando il cellulare

Quindi può accadere di ritrovarsi ad avere poco tempo per poter continuare ad utilizzare Whatsapp e le altre importanti app presenti sul cellulare. A quel punto per scongiurare il pericolo di non avere più la nota applicazione biancoverde per qualche ora, si può tenere collegati all’account fino a 4 device.

Quindi, sarà possibile accedere con un telefono e poi un tablet, un portatile, un computer o qualsiasi altro dispositivo. Così facendo non è necessario avere un cellulare acceso. Per poterlo fare non bisogna fare altro che cliccare su “Dispositivi collegati” che di solito troviamo dove ci sono i tre puntini in alto a destra nella home dell’app.

Nulla di più semplice e al contempo di più utile. Whatsapp però è continuo e costante aggiornamento e propone ai suoi utenti strumenti e prodotti sempre nuovi e all’avanguardia.

Su questa scia è pronta a fare capolino una nuova upgrade su tutti i dispostivi iOS. Si tratta di una funzione che servirà a focalizzare l’attenzione su ciò che stiamo facendo. Ci consentirà di decidere quando ricevere avvisi e di informare gli altri quando non siamo reperibili.

Il tutto a prova di cybercriminali. Infatti con la creazione della “whitelist” si potrà decidere da quali contatti ricevere le notifiche e di conseguenza escludere quelli indesiderati. A ciò si aggiunge anche una novità grafica, ovvero vedere la foto di chi ci sta contattando al momento della ricezione della notifica.