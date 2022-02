Buone notizie in arrivo per i percettori della pensione e del reddito di cittadinanza. Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Anche a febbraio 2022 verranno effettuati i pagamenti della pensione e del reddito di cittadinanza, con molti che si chiedono quali siano le date da segnare sul calendario.

Siamo ormai giunti alla fine del secondo mese dell’anno e in molti sono in attesa dei pagamenti di alcune prestazioni economiche da parte dell’Inps. Fra queste si annoverano proprio il reddito e la pensione di cittadinanza.

Due misure introdotte al fine di garantire un aiuto alle famiglie alle prese con delle difficoltà economiche, proprio i percettori della pensione e del reddito di cittadinanza dovranno fare i conti, a febbraio, con una sorpresa. Ma di cosa si tratta? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensione e reddito di cittadinanza, controllate il saldo: occhio ai pagamenti di febbraio

Abbiamo già visto come nel corso del 2022 siano molti i percettori di reddito di cittadinanza che si ritrovano alle prese con il taglio del sussidio. Ebbene, proprio soffermandosi su questo tipo di sussidio, sono in molti in attesa del relativo pagamento nel corso del mese di febbraio 2022.

A tal proposito ricordiamo che in genere i pagamenti per i nuovi beneficiari partono verso il giorno 15 del mese. Quest’ultimi, quindi, hanno già ricevuto il pagamento della pensione e del reddito di cittadinanza. Coloro che già lo percepivano, invece, devono attendere in genere il giorno 27 del mese.

Considerano che il 27 febbraio cade di domenica, però, i pagamenti questo mese inizieranno a partire dal giorno 25. Entrando nei dettagli, pertanto, i relativi accrediti saranno anticipati a venerdì 25 febbraio oppure posticipati a lunedì 28 febbraio.

Una situazione che non passa di certo inosservata, con molti che potrebbero pertanto trovarsi di fronte ad una gradita sorpresa, ottenendo la ricarica della card prima del previsto. Non resta quindi che controllare il saldo in modo tale da verificare quando viene effettuato l’accredito della pensione e del reddito di cittadinanza a febbraio 2022.

Per controllare il saldo, ricordiamo, è possibile contattare il numero verde 800 666 888, gratuito sia per chi chiama da linea fissa che da cellulare. In alternativa è possibile recarsi presso uno sportello ATM Postamat oppure consultare il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it.