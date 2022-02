Quanto guadagna un inviato di guerra? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sempre in prima linea per raccontarci quello che succede, quanto guadagna un inviato di guerra?

Triste risveglio, quello di oggi, per via di quello che sta accadendo tra Ucraina e Russia. Forti esplosioni si sono sentite nelle città ucraine e ora, purtroppo, si temono le conseguenze che questa drammatica situazione può portare con sé.

Venti di guerra che purtroppo soffiavano già da tempo e che oggi più che mai si sono rivelati essere una triste realtà. A raccontare ciò che sta avvenendo gli inviati di guerra, sempre in prima linea, nonostante i rischi e le difficoltà del caso. Ma quanto guadagnano per svolgere questo difficile e allo stesso tempo importante lavoro?

Giovanna Botteri, chi è e quanto guadagna la giornalista inviata della Rai

Inviato di guerra, quanto guadagna: tutto quello che c’è da sapere

Mentre i mercati tremano per via della crisi in Ucraina, gli inviati di guerra che si trovano sul posto continuano a tenerci informati su quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina. Una figura importante, con l’inviato di guerra che “vive in condizioni estremamente difficili, senza l’accesso ad alcuni servizi che i più durante il quotidiano danno per scontato“, come ha raccontato a Libreriamo Fulvio Gorani, per anni inviato di guerra per la Rai, prima nell’ex Jugoslavia e poi in Iraq e in Medio Oriente.

“Alle difficoltà di carattere pratico si somma il pericolo quotidiano dovuto al vivere a poca distanza da dove si sta tenendo un conflitto“, ha aggiunto. Un lavoro indubbiamente difficile, con molti che si chiedono quanto guadagni un inviato di guerra. Ebbene, soffermandosi sulla professione di giornalista, in generale, interesserà sapere che il 20% dei giornalisti dipendenti percepisce un reddito medio annuale che non supera i 20 mila euro.

Il 56% dichiara di percepire un reddito tra i 20 mila e 75 mila euro, mentre solamente il 24% supera quota 75 mila euro. Nel caso in cui si tratti di giornalisti freelance, inoltre, nella maggior parte dei casi non percepiscono più di 20 mila euro all’anno. Retribuzioni spesso troppo basse, soprattutto se si pensa che molte volte le retribuzioni sono a pezzo oppure a parola, contribuendo così ad aumentare il precariato e le incertezze che quest’ultimo porta con sé.

Alberto Matano, chi è e quanto guadagna il giornalista conduttore Rai

Non è dato sapere quanto guadagni effettivamente un inviato di guerra. A tal proposito interesserà sapere che in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, molti inviati di guerra percepirebbero solamente tra i 70 e i 100 euro ad articolo. Una retribuzione ritenuta troppo bassa, soprattutto quando si parla di professionisti che si ritrovano a lavorare in luoghi particolarmente rischiosi.