IMU, previsioni nere per i proprietari di immobili. Scatteranno gli aumenti per le abitazioni inutilizzate o incompiute. Scendiamo nei dettagli.

La rigenerazione urbana è al centro del dibattito politico. Il centrodestra ha preso le sue decisioni, l’unanimità sul provvedimento è lontana; cosa dovranno aspettarsi i proprietari di immobili?

Il 2022 non smette di stupire – negativamente – in termini di rincari. Le bollette alle stelle, il costo del carburante a livelli eclatanti, il prezzo delle materie prime che continua ad aumentare ed ora anche l’ipotesi di un aumento dell’IMU. Si stima un incremento dello 0,2% che interesserà i proprietari di immobili inutilizzati da oltre 5 anni e che contribuirà a dare un’ulteriore batosta a tanti cittadini. E’ il Disegno di Legge sulla rigenerazione urbana ad introdurre il nuovo aumento della tassa. Per ora si tratta di una possibilità dato che il DL è al vaglio della Commissione Ambiente del Senato. Ma è importante conoscere i termini della normativa per non farsi trovare impreparati dinanzi al cambiamento.

IMU, cosa prevede la nuova normativa

L’ottava comma dell’articolo undici del Decreto sulla rigenerazione urbana stabilisce che per poter riutilizzare il patrimonio immobiliare non utilizzato o incompiuto da più di cinque anni e metterlo in sicurezza gli enti locali potrebbero decidere di aumentare progressivamente le aliquote IMU. La stessa possibilità è lasciata alle Regioni che possono optare per un innalzamento delle aliquote addizionali con riferimento all’imposta sui redditi dei cittadini.

Il provvedimento, dunque, introdurrebbe nuovi aumenti in un momento in cui i contribuenti si trovano già in difficoltà nel dover affrontare tanti rincari in una sola volta. In più, andrebbe ad incidere negativamente sul mercato immobiliare e su tutta la rete che vi ruota attorno. Per questo motivo non tutti i partiti sono a favore del provvedimento.

Unanimità, un’utopia piuttosto che possibilità

Le divergenze tra i partiti politici si sono fatte sentire anche in relazione al provvedimento di rigenerazione urbana. Il centrodestra non vuole che l’IMU aumenti e di conseguenza tenterà di ostacolare l’approvazione del provvedimento. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, dunque, interverranno in Parlamento per impedire che la tassa subisca un innalzamento dell’aliquota. La motivazione data all’opposizione è il desiderio di evitare un ulteriore aggravio sugli immobili, la maggiore fonte di investimento per gli italiani.

Niente aumento dell’IMU per il centrodestra, dunque, ma il sostegno a Draghi non è messo in discussione. In attesa dell’inizio della discussione, Giorgia Meloni ha preparato due emendamenti da proporre. Il primo ha l’obiettivo di eliminare dal provvedimento il comma 8 in modo tale da salvare parte della Legge. Il secondo, più flessibile è volto ad innalzare fino a venti anni il lasso di tempo previsto per considerare un immobile inutilizzato o incompiuto.