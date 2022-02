Sposati dal 2005, tre figli e un successo straordinario nelle rispettive carriere, il patrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe altrettanto stellare.

Lui ex calciatore, lei conduttrice televisiva. A sentirla così, sembrerebbe una qualsiasi storia d’amore nata in ambienti d’alto rango. Invece, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi parte da lontano, da una conoscenza sbocciata poi in un amore sublimato da una famiglia numerosa. Per i tifosi della Roma, probabilmente, non ci sarebbero dubbi se dovessero scegliere la più bella coppia di vip. L’ex capitano giallorosso ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della squadra e sua moglie è diventata negli anni altrettanto “di casa”. Il loro matrimonio, celebrato nel 2005 nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, a Roma, è stato salutato da centinaia di tifosi presenti ai piedi della lunghissima scalinata. Altrettanto affetto per la nascita dei loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel.

La carriera calcistica di Totti, trascorsa interamente nelle fila dei giallorossi, si è interrotta nel 2017. Da allora, dopo un iniziale ruolo dirigenziale nella sua squadra di sempre, l’ex numero 10 ha abbracciato la carriera dell’academy calcistica, istituendo numerose scuole sportive alla ricerca di nuovi talenti. Ilary Blasi, nel frattempo, ha proseguito la sua attività televisiva. Un Festival di Sanremo alle spalle (2006) e tante conduzioni importanti, dal Grande Fratello Vip a L’Isola dei Famosi e Zelig, in un sodalizio con Mediaset attivo ormai dalla conduzione del Festivalbar del 2006.

Francesco Totti e Ilary Blasi, quanto guadagnano: non solo calcio e tv

Va da sé che due personaggi simili abbiano viaggiato su compensi fuori budget per quasi tutti i cittadini comuni. Anche a Roma, dove godono di ampia popolarità soprattutto sulla sponda giallorossa del Tevere, è sempre apparso chiaro che l’affetto dovesse andare oltre le questioni economiche. Secondo il sito Money.it, i guadagni delle coppia, sommati, toccherebbero cifre da capogiro. Nel corso di venticinque stagioni da professionista, Totti ha messo insieme un patrimonio proporzionale alla sua importanza sportiva: uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, un Mondiale, un Europeo U-21, Scarpa d’oro, Golden Foot e quant’altro. Abbastanza per farne uno dei calciatori più popolari a livello mondiale. Per un guadagno totale che, secondo Money, solo considerandone la carriera calcistica dovrebbe superare gli 84 milioni di euro netti.

Ilary Blasi, quanto guadagna la bellissima conduttrice: cifre e patrimonio

A tale cifra, vanno aggiunti gli introiti degli altri settori nei quali l’ex capitano si è attivato negli anni: gli esperti parlano di un 83,19% di quote in Numberten e di un vasto patrimonio immobiliare. Nulla da invidiare per la sua consorte. Fra le conduttrici più amate e apprezzate della tv, recentemente è stata al timone di programmi di grande successo di pubblico. Pochi mesi fa, il settimanale Oggi aveva parlato di un cachet pari a 50 mila euro a puntata per la conduzione dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Per la conduzione del GF Vip, invece, gli introiti si sarebbero attestati complessivamente su 650 mila euro. Cifre non confermate ma comunque piuttosto indicative. Decisamente una coppia… d’oro.