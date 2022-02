Attenti all’autovelox del suono, in quanto sono in arrivo multe fino a 135 euro. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Arriva l’autorumox, una sorta di autovelox che multa gli inquinatori acustici che tanto male fanno alla nostra salute.

L’ultimo anno è stato segnato dall’impatto del Covid che continua ad avere delle ripercussioni negative sulle nostre esistenze, sia per quel che riguarda l’aspetto economico che quello sociale. Una situazione particolarmente difficile da gestire, soprattutto considerando che i problemi da gestire sono già fin troppi. Ne è un chiaro esempio l’inquinamento.

Si rende quindi necessario l’impegno di tutti al fine di salvaguardare l’ambiente e la nostra salute. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che è arrivato l’autorumox, una sorta di autovelox del suono che multa non per eccesso di velocità, bensì in base al livello di inquinamento acustico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Autovelox del suono, in arrivo multe fino a 135 euro: tutto quello che c’è da sapere

Tante sono le infrazioni commesse ogni anno che portano a dover pagare multe, le quali spesso risultano particolarmente salate. Proprio a tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto che è bene prestare attenzione all’obbligo scattato lo scorso 15 novembre, ovvero delle catene a bordo o montaggio delle gomme adatte alla stagione invernale.

Ebbene, a proposito di molte non è passata inosservata la sperimentazione iniziata a Parigi dell’autorumox. Si tratta in pratica di una sorta di autovelox che fa la multa non per eccesso di velocità, bensì per via dell’eccessivo livello di inquinamento acustico. A tal fine in Francia si stanno sperimentando dei radar in grado di intercettare, appunto, le frequenze considerate troppo alte.

Proprio Parigi, quindi, sarebbe, come riporta IlGiornale.it, la prima capitale al mondo a erogare multe per rumori eccessivi dovuti al traffico urbano. In particolare le multe per chi disturba inutilmente possono arrivare fino a 135 euro. In questo modo si intende porre un freno a tutti coloro che fanno rombare inutilmente i rumori o comunque che producono suoni o rumori fastidiosi.

Una sperimentazione, quella iniziata a Parigi, che è stata avviata anche su cantieri, aeroporti e le zone della movida. Entro un anno, inoltre, dovrebbe entrare a pieno regime con molti che si chiedono se il cosiddetto autovelox del suono farà o meno il suo esordio anche in Italia. Non resta quindi che attendere e vedere se ci saranno delle novità in tal senso.