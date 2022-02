Avete sentito parlare della formula buy back per comprare l’auto? Ecco cos’è ed in cosa consiste, potrebbe convenire.

Tra le ultime novità del mercato, avrete sentito sicuramente parlare del famoso buy back. Arriva sulla compravendita delle auto e risulta attivo sull’acquisto di queste, con riscatto. Vediamo cosa significa.

Noi, vi diamo anche tre consigli per non sbagliare l’acquisto di un’auto usata, ma qualora la voleste nuova, dovete quanto meno sapere in cosa consiste questa nuova forma di contratto. Non ve ne pentirete, anche perché in futuro ce ne saranno tanti di accordi di questo genere.

Come funziona un buy back

L’acquisto di auto a rate o con riscatto, è un tipo di accordo che nasce negli Stati Uniti, ma che sta iniziando a farsi conoscere anche da noi. Detto in parole molto poco facili, si tratta di un finanziamento da fare a metà, mentre l’altra metà dell’importo lo pagheremmo entro una certa data, quasi sempre di 36 o 48 mesi. Altrimenti, si può iniziare il finanziamento per una nuova vettura. Ora, proviamo a capirlo meglio.

Prendiamo un’auto da 40mila euro che vogliamo acquistare. Col buy back, il finanziamento sarà solo su una parte del prezzo e da restituire in 36 mesi, mettiamo 30mila euro. Al termine dei 36 mesi, possiamo o pagare il resto della somma e prendere l’auto, oppure attivare un nuovo finanziamento per poter restituire quella somma, o ancora attivare un nuovo contratto buy back, restituendo il vecchio e facendosi carico del nuovo.

Inoltre, questi sono tipi di contratti estremamente vantaggiosi. Infatti, le rate da pagare sono comodissime e prevedono: l’assenza di pagamento di anticipi; rateizzazione; riscatto finale con maxi-rata; servizi di assistenza inclusi nel contratto. Però attenzione, perché non tutto è in favore del compratore. Gli svantaggi, possono consistere nel chilometraggio limitato, nei costi complessivi del finanziamento, nella perdita di valore dell’auto nel tempo.

Infatti, alcuni contratti di questo genere, includono clausole sul chilometraggio. E cioè che dopo un numero di km percorsi, bisogna restituire l’auto ed anche pagare eventuali danni. Oppure, in caso di acquisto finale, la somma di denaro restante copre comunque il valore originario della macchina, che però dopo qualche anno non sarebbe più quello di quando si è iniziato l’accordo. A proposito di comprare auto, potrebbe interessarvi anche l’acquisto di una vettura con Legge 104.