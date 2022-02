Buone notizie in arrivo per molte famiglie che potranno ottenere fino a 1.600 euro in più. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

A partire da marzo 2022 molte famiglie potranno beneficiare dei primi pagamenti dell’assegno unico universale per i figli.

Abbigliamento, alimentazione, istruzione dei figli e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio per poter pagare i vari beni e servizi di nostro gradimento. Proprio per questo motivo non stupisce che in molti attendono con impazienza i pagamenti dell’assegno unico famigliare che partiranno da marzo 2022.

Misura destinata alle famiglie con figli aventi un’età compresa tra i sette mesi della gestazione fino ai 21 anni di età, ovviamente se a carico dei genitori, interesserà sapere che proprio grazie all’assegno unico universale molte famiglie potranno ottenere fino a 1.600 euro in più. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Assegno unico, fino a 1.600 euro in più per 4,6 milioni di famiglie: tutto quello che c’è da sapere

Essendo una misura nuova, è ovvio che siano ancora diversi i dubbi in merito a questo tipo di misura, come ad esempio le modalità e tempistiche per richiedere l’assegno unico per i figli. Soffermandosi su quest’ultimo interesserà sapere che, in base a quanto si evince da uno studio del Mef, così come riportato da Il Sole 24 Ore, l’assegno unico permetterà a molte famiglie di beneficiare di un importante incremento.

Questo sarà possibile grazie allo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto al passato per 6 miliardi. Entrando nei dettagli è possibile stimare che su un totale di oltre 7 milioni di nuclei con figli a carico sotto i 21 anni, ben 4,6 milioni di famiglie potranno beneficiare di un incremento del proprio reddito disponibile pari in media a 1.600 euro all’anno, ovvero circa 135 euro al mese.

Incrementi che, in base alle ultime stime, coinvolgeranno tutte le classi di reddito. A registrare il beneficio medio più alto saranno i nuclei con redditi famigliari sotto i 10 mila euro. Una buona notizia, quindi, per molte famiglie che non a caso attendono con impazienza i pagamenti dell’assegno unico universale per i figli, le cui prime erogazioni, come già detto, avranno luogo a partire marzo 2022, con i soggetti interessati che, ricordiamo, possono presentare apposita richiesta a partire da gennaio.