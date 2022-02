Giocate che soltanto una volta nella vita ci capita di incontrare e nemmeno sempre, anzi, quasi mai.

Quello che è successo qualche giorno fa appartiene a quelle storie che di certo non sno per tutti. Quegli eventi unici che caratterizzano la vita di una persona, che di colpo trasformano quella esperienza in qualcos’altro. Momenti di incertezza, grigi come quelli che viviamo ultimamente restano soltanto brutti ricordi quando hai la fortuna dalla tua parte. Vincere è sempre una cosa meravigliosa insomma.

Cosa sappiamo del gioco? Cosa affidiamo al gioco. Giochiamo per passione in qualche modo, spesso per vizio, anzi, molto spesso. Si gioca per dare un calcio al quotidiano, sperare in qualcosa di diverso, mettere da parte ansie e preoccupazioni. Si gioca per provare a dirsi per una volta fortunati. Superenalotto, Lotto, Gratta e vinci, milioni e milioni di italiani ogni settimana si affollano per trovare la giusta combinazione, cercare il modo di arrivare ai tanti soldi in palio. Provare insomma a dare alla propria vita una sterzata decisiva.

Vincere è una sorta di chiodo fisso per milioni di persone. C’è chi ricorre ai sogni, chi alle date di nascita o di eventi che in qualche modo ne hanno caratterizzato la vita. Chi inventa situazioni, chi vede numeri ovunque e di conseguenza ne gioca. Vedere e cercare numeri praticamente ovunque, questo fa il giocatore incallito, quello che conosce a memoria tutti gli incastri tutte le cifre, le statistiche e le trovate del gioco in questione. Quello che gioca da anni insomma, da sempre in pratica ma che non ha mai vinto, mai nella vita.

Superenalotto, la sua vita è cambiata: A Fiumicino è festa grande per la vincita milionaria

La festa è esplosa travolgente lo scorso 15 febbraio a Fiumicino. Nella città laziale il Superenalotto ha fatto il regalo più grande ad un giocatore ancora sconosciuto. Milionario in pochi minuti, il tempo di una estrazione insomma. Milionario, cosi, di colpo, con una giocata di quelle casuali, di quelle che insomma non hanno richiesto nemmeno la solita riflessione, opportuna o meno. In quel caso è subito scattata la fortuna, paradossalmente non ha guardato in faccia a nessuno, quasi fosse altro. Il vincitore, certo, lui lo ha guardato e benedetto, assolutamente.

La vincita al Superenalotto gli cambia la vita: era soltanto uscito a fare la spesa

“Siamo sorpresi e felici per la vincita – dichiarano i titolari dell’Aranova Gran Cafè – a lo abbiamo saputo ieri sera verso le 20.30. Questa mattina abbiamo ricevuto una telefonata del presunto vincitore, che ci ha ringraziato e che ha detto di aver giocato una schedina casuale. Non sappiamo chi possa essere, da noi passano anche molti pendolari. Speriamo comunque si ricordi di noi. In passato abbiamo avuto vincite massimo dell’ordine dei 50-100 mila euro ma una vincita così alta mai. Molti clienti lo hanno appreso questa mattina, sorpresi. Ora stiamo preparando il classico cartello sulla super vincita“. Le parole a caldo dei titolari raccontano perfettamente la condizione dei protagonisti della vicenda. Le parole dei titolari, insomma dicono tutto.

All’Aranova Gran Cafè 1.297.163,50 euro arrivati grazie ad un “5 stella”. Giocata fenomenale, da non credere, una di quelle situazioni che di certo ti fanno ricredere sul concetto di fortuna. Nessuna strategia, nessuna riflessione più o meno complessa. Numeri casuali e vincita milionaria. Cosa si potrebbe volere di più? Vincere in questo modo qui è probabilmente ancora più bello, ancora più intenso, ancora più incredibile. Vincere, è sempre bello, su questo non vi è dubbio, ma in questo modo qui, deve essere davvero qualcosa di unico.