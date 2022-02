L’esenzione ticket sanitario per reddito e disoccupazione verrà rilasciata in automatico a partire dal 2022. Vediamo come agire se ciò non avviene.

L’Azienda Sanitaria dell’Emilia Romagna rende nota la possibilità per i cittadini di avere il rilascio automatico dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Importante novità che consente di ottimizzare i tempi in relazione all’esenzione ticket sanitario. Niente code e presentazione di documenti per i soggetti che rientrano nella prestazione soddisfacendo i requisiti di reddito oppure risultando disoccupati. Nel 2022 il riconoscimento del diritto alla prestazione avverrà automaticamente. Nel frattempo, però verranno eliminate le esenzioni con validità illimitata. Un Decreto ministeriale, infatti, a stabilito la necessità di rinnovare la richiesta annualmente in caso di esenzione per reddito, disoccupazione e per i nuclei con almeno due figli a carico. Nello specifico, l’esenzione durerà dal 1° aprile dell’anno in corso al 31 marzo dell’anno successivo.

Esenzione ticket sanitario, sì o no? La chiave per sciogliere ogni dubbio

Esenzione ticket sanitario, come controllare l’erogazione della prestazione

I cittadini che ritengono di avere il diritto all’esenzione ma non sono presenti negli elenchi del Ministero della Salute possono richiederne l’inserimento attraverso una procedura semplice e gratuita. Dovranno inoltrare un’autocertificazione utilizzando il Fascicolo Sanitario Nazionale in modo tale che il Fisco possa verificare i requisiti reddituali e concedere il diritto alla prestazione. In caso di non conformità, il cittadino verrebbe contattato dall’Agenzia delle Entrate ed informato della non idoneità. Inoltre, potrebbe essere richiesto il pagamento di eventuali ticket indebitamente non corrisposti.

Esenzione ticket, il diritto da conoscere bene: a chi è riservato

Come presentare l’autocertificazione

La presentazione dell’autocertificazione è semplice e veloce. Basterà controllare i dati già inseriti automaticamente nel Fascicolo. Si tratta di informazioni pertinenti all’esenzione di riferimento. Occorrerà, però, avere le credenziali per accedere al Fascicolo Sanitario Nazionale. Per ottenerle sarà necessario presentare l’ultima autocertificazione cartacea attestante l’esenzione dal ticket sanitario recandosi presso uno sportello dell’ASL di competenza. In questo modo si otterranno le credenziali SPID per accedere al portale.

Esenzione ticket sanitario per reddito e disoccupazione

Per non rischiare di dichiarare il falso è opportuno conoscere le condizioni previste per l’esenzione ticket per reddito e disoccupazione. Gli esenti sono i bambini sotto i 6 anni e i cittadini sopra i 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro; i disoccupati con reddito inferiore a 8.263,31 euro oppure 11.362,05 se coniugati e con la maggiorazione di 516,46 euro per ogni figlio a carico; i titolari di assegno sociale e familiari a carico o titolari di pensione minima con limiti reddituali uguali a quelli dei disoccupati e i lavoratori colpiti dalla crisi che hanno perso il lavoro non per volontà propria.