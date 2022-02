La fortuna ha deciso di piazzare i sui colpi magici in altro modo. Al momento la vincita massima sembra un miraggio, eppure…

Il Superenalotto regala ancora vincite e tante emozioni ai fortunati giocatori che in ogni caso riescono a strappare per l’appunto la giocata vincente. Le cose però non vanno cosi come vorrebbero gli italiani. Alcune ambizioni restano in qualche modo inespresse. La vincita massima, per l’appunto continua a nascondersi tra i misteri dell’urna.

Al momento, il gioco, resta una delle ambizioni degli italiani. In questa precisa fase storica, considerato ciò che succede tutto intorno è lecito pensare che gran parte di coloro i quali ogni settimana arrivano in ricevitoria per tentare la fortuna al Superenalotto, vedano questa operazione come ormai una sorta di ultima spiaggia. Cambiare la propria vita attraverso l’intercessione quasi sfrontata della dea fortuna oppure accontentarsi di ciò che si, chiaramente quando si ha qualcosa. Al momento quindi la questione Superenalotto appare molto più seria di ciò che si possa pensare.

L’attuale montepremi del Superenalotto, il bottino da conquistare con in mano la chiave composta dalla sestina vincente recita una cifra che realisticamente parlando mette i brividi. 157.800.000 euro, montepremi che ha superato la cifra assegnata nell’ultima apparizione del “6”. Maggio 2021, Montappone, nelle Marche. Un paesino letteralmente esploso tra gioia e momenti di forte soddisfazione per una affermazione che in quell’occasione toccò i 156 milioni di euro. Un numero che come anticipato, di certo mette i brividi, una cifra, un sogno insomma.

Superenalotto, il 5 Stella premia Fiumicino:

Se il “6” fatica a farsi vedere, il “5” invece ormai continua bella mostra di se. E con l’aggiunta del Superstar, la vincita diventa milionaria.

L’ultima estrazione del Superenalotto ha fatto la fortuna di non pochi giocatori nel nostro paese. Uno festeggia più di ogni altro. Hanno vinto a Fiumicino, 1.297.163,50 €. La giocata è stata effettuata all’Aranova Gran Cafè sulla Via Aurelia al km 24. La grande vincita è il risultato del sistema Quick Pick Multistella.

La tabella di seguito riporta un riassunto delle affermazioni di giornata:

Numeri estratti 1 9 44 49 60 74

Numero Jolly 70

Numero Superstar 38

6 punti – 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 51.886,54 € 4 4 punti 340,49 € 622 3 punti 25,38 € 25.088 2 punti 5,00 € 408.218

5 punti + SuperStar 1.297.163,50 € 1 4 punti + SuperStar 34.049,00 € 4 3 punti + SuperStar 2.538,00 € 111 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.767 1 punti + SuperStar 10,00 € 11.743 0 punti + SuperStar 5,00 € 25.180 Seconda Chance 1 50,00 € Seconda Chance 2 3,00 €

Quello che al momento tiene vivo l’interesse e non solo quello, degli italiani, nei confronti di quello che è diventato di fatto il gioco più amato nel paese è chiaramente il montepremi finale che non riesce ad essere assegnato. I “6” sono praticamente scomparsi dalla circolazione. Si è detto dello scorso maggio, ultima apparizione della sestina vincente, poi, il buio più totale. Nessuno è riuscito ad andare oltre il “5+1”. Vincite di tutto rispetto, senza ombra di dubbio, somme di denaro che in alcuni casi possono realmente risolvere ogni tipo di problema, ma di certo non parliamo di quella carrellata quasi spropositata di milioni di euro. Il bottino che soltanto il “6” può portare nelle case degli italiani.

Oggi la complicata situazione che in ogni caso riguarda anche il nostro paese potrebbe dunque portare ad insistere ancor di più sul gioco. Milioni di italiani potrebbero quindi vedere in quel frangente l’ancora di salvezza, ed anche molto di più. In quel caso si potrebbe parlare di vita completamente stravolta, in senso positivo è chiaro. Soldi, tanti soldi, forse anche troppi. Cifre di denaro che di certo non è semplice gestire. Dinamiche che non riguardano chiaramente tutti gli italiani, che in certe potenziali situazioni potrebbero addirittura vedersi persi, nel modo più piacevole possibile, certo, ma sempre persi.