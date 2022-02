Dal 15 al 28, il mese di febbraio sarà costellato di appuntamenti direttamente con il Fisco. Ecco le date da non scordare assolutamente.

Iva, Irpef, perfino Tobin Tax. Il mese di febbraio, passato San Valentino, diventa tutt’altro che un periodo di romanticismo. Anzi, il richiamo del Fisco si fa più pressante ogni giorno che passa.

A guardarlo bene, il calendario delle scadenze si costituisce di una marea di cerchi rossi. Il 16 febbraio, ad esempio, il pagamento delle ritenute Irpef arriverà puntuale. Così come i versamenti dell’Iva riferita al mese precedente. Occhio anche alla rata del Canone Rai trattenuta ai pensionati. Insomma, un corpus di date da tenere debitamente sotto controllo e con il quale fare i conti seriamente, visto che ci si trova anche in un periodo di rincaro. Un problema serio per alcuni contribuenti, che si è cercato di ammortizzare con alcuni sostegni specifici. Resta il fatto che il Fisco ha deciso di non ritardare oltre l’esigenza dei propri crediti.

Inoltre, a febbraio sarà fissata anche l’ultima deroga per la cessione dei crediti legati al Superbonus. O meglio, per quei crediti che almeno una volta erano già stati soggetti a cessione. Il termine ultimo sarà il 17 febbraio, dopodiché entreranno in vigore le novità previste dal Sostegni ter e dall’Agenzia delle Entrate. Anche se, negli ultimi giorni, un emendamento al Milleproroghe potrebbe aver cambiato leggermente lo scenario anche da questo punto di vista. Piccole modifiche che, sulla cessione del credito, apriranno a delle sostanziali novità.

Carte di credito nel mirino del Fisco: arriva il controllo incrociato

Fisco, mano al calendario: tutte le scadenze di febbraio

La data del 15 febbraio sarà da attenzionare al massimo. Sarà infatti il momento degli adempimenti contabili, ovvero dovranno essere effettuate prima l’emissione e poi la registrazione delle fatture differite, relative ai beni consegnati e spediti nel mese solare precedente. Inoltre, alla stessa data cadrà la trasmissione telematica delle operazioni per le quali è stato rilasciato uno scontrino o la ricevuta fiscale. Sempre nel mese solare precedente. Il 16 febbraio, invece, toccherà alla liquidazione e al versamento dell’Iva relativa al mese precedente, oltre al versamento di quella dovuta per il quarto trimestre del 2021 (al netto dell’acconto versato). Altro appuntamento da segnare, il versamento delle ritenute Irpef (sempre il 16) per i datori di lavoro con obbligo sui redditi da lavoro dipendente.

Lettere del Fisco, chi sono i destinatari: 2,6 milioni di contribuenti scopriranno l’amara verità

Occhio al 17 febbraio, poiché sarà l’ultimo giorno utile per cedere dei crediti legati al Superbonus già una volta incorsi in cessione. Dal 18 in poi, sarà valida una sola cessione, secondo quanto stabilito dal Decreto Sostegni ter. Unica deroga per i crediti la cui relativa comunicazione sia stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 febbraio 2022. In questo caso, continuerà a valere la doppia cessione. La data più importante resta comunque il 28 febbraio. Per la fine del mese, infatti, è previsto il pagamento in un’unica soluzione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre 2021. Inoltre, scadrà anche il termine per il conguaglio tra ritenute operate e imposta dovuta a fine Irpef.