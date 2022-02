Cosa sta succedendo agli stipendi di febbraio per chi può controllarli tramite il sito NoiPA? Molti saranno più bassi.

Non sarà contento chi può andare a controllare il proprio stipendio tramite NoiPA, perché questo potrebbe essere più basso rispetto ad altri mesi. Forse meglio di alcuni pensionati che senza modulo non vedranno il proprio assegno, ma comunque c’è da rimanere delusi. Come mai succede questo?

Anche se il cedolino non è ancora arrivato, i dipendenti pubblici con NoiPA possono già leggere quale sarà il loro stipendio del mese. Il problema è che con il conguaglio fiscale sullo stipendio, non c’è modo di non avere questo abbassamento. Ecco perché.

Gli stipendi di febbraio potrebbero deludervi

Il motivo è appunto il conguaglio fiscale, che comprende il calcolo definitivo delle imposte IRPEF e delle addizionali dovute dal lavoratore nel 2021. NoiPA infatti, effettua per conto delle amministrazioni di riferimento, effettua il conguaglio tra ritenute d’acconto operate mensilmente nel corso del 2021 ed anche per l’imposta effettivamente dovuta all’ammontare complessivo degli emolumenti erogati sempre nel 2021.

Quindi nello stipendio di febbraio, è possibile anche andare a controllare quali sono i conguagli a credito. Però è anche da considerare che da marzo 2022, IRPEF ed addizionali sia comunali che regionali, vengono applicate pure alle pensioni, con tutte le tasse che sono calcolate ovviamente sul reddito dell’anno precedente. Da considerare poi che per tutti, le aliquote IRPEF vengono ricalcolate secondo un nuovo metodo.

Infatti, è quello con aliquote e scaglioni che caratterizzerà le addizionali sugli stipendi già dal marzo 2022. Dettagli maggiori intanto per quanto riguarda febbraio si avranno attorno al 18 del mese, con la pubblicazione del cedolino. Intanto, ai dipendenti pubblici non è vietato andarsi a fare una controllata sull’importo già in autonomia, così ogni contribuente potrà capire se è finito tra chi avrà uno stipendio più basso oppure no. Per poterlo fare, tutti quei lavoratori che rientrano in categorie come membri delle forze dell’ordine, insegnanti ed anche medici, dovranno solo accedere alla propria area riservata direttamente nel sito di NoiPA, ed andare a cliccare su Consultazione pagamenti per andare ad effettuare il controllo.